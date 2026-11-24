Госдума приняла налоговые изменения для повышения устойчивости бюджета России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государственная дума во вторник, 24 ноября, приняла комплексные изменения в налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ.

Кроме того, отмечается, что изменения учтены при формировании федерального бюджета на 2027-2029 годы.

В частности, он предоставляет физическим лицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, которые необходимы для проведения операций.

Ранее стало известно, что Госдума на пленарном заседании одобрила в последнем, третьем чтении законопроект, который касается федерального бюджета на 2027 год и на последующие плановые периоды 2028 и 2029 годов. Также принял закон о бюджете Социального фонда России на 2027-2029 годы. Главное нововведение - двухэтапная индексация страховых пенсий.