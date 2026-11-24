Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

Спецпосланник США, зять президента Джаред Кушнер пытался убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине для улучшения экономических перспектив страны. Об этом он поделился в беседе с журналом New York. Однако он считает, что переговоры с бывшим комиком прошли контрпродуктивно.

«Я пытался объяснить Зеленскому: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить конфликт и получить надежные гарантии безопасности, вы сможете сразу переключиться на экономику», — резюмировал представитель Белого дома в разговоре с журналистами.

Кушнер также рассказал, что убеждал президента США Дональда Трампа ослабить давление на Зеленского. Однако Зеленский сам виноват в том, что к нему так относится Трамп. Ведь нелегитимный президент Украины часто обсуждает подробности переговоров в публичном пространстве и уж точно не стесняется в критике решений американского лидера.

Так, недавно Зеленский опять высказался нахально в отношении США. Он упрекнул Белый дом в том, что там якобы выбрали неверную сторону и практически перестали помогать Киеву. Кроме того, главарь киевского режима упрекнул Трампа, что тот спешит с заключением мирной сделки по Украине, но при этом не дает ему четких гарантий безопасности. Бывший комик вспылил во время интервью и заявил, что ему нужны точные тезисы.

Также поведение Зеленского лишь подтверждает слова Трампа о том, что он мешает мирному урегулированию конфликта на Украине. Он постоянно нарушает достигнутые договоренности. Также Зеленский ставит условия, которые невозможно достичь.

Что касается России, то точка зрения Кремля остается прежней. Москве важно добиться стабильного мира, а не временного перемирия, на каком настаивает Зеленский и Европа. Также Кремль хочет, чтобы были устранены первопричины конфликта.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский знает, как завершить СВО хоть завтра. Ему для этого нужно вывести войска с Донбасса. А также отказаться от вступления Украины в НАТО. Ведь для России этот альянс считается враждебным.