СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-21T11:35:22+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России 00:00 00:00

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- В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России.

Член комитета Государственной думы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный призвал списать со всех жителей России невозвратные долги за жилищно-коммунальные услуги.

Неожиданные предложения простить всем россиянам старые коммунальные долги пошли после решения суда Грозного. Фемида Чечни обязала местное отделение «Газпрома» списать старые долги за газ, так как они стали «безнадежными к взысканию». В общей сложности, речь идет о недоимках на 9 млрд. руб. Истцом выступила прокуратура Чеченской республики. В ведомстве решили, что требования погасить коммунальные долги могут создать социальную напряженность в обществе.

В «Газпроме» пообещали опротестовать решение грозненского суда.

Пока не понятно, чем закончится история со списаниями долгов. Скорее всего, коммунальные компании приложат все силы, чтобы отменить решение суда Чечни. Ведь оно создает опасный прецедент. Так как все регионы у нас по конституции равны, то судьба долгов в одном субъекте может повториться в другом. А это, в свою очередь, грозит разорением коммунальных компаний.

А в это время Уголовное дело возбуждено в Дагестане из-за необоснованных долгов за газ. Незаконные начисления обнаружены уже во втором районе республики.

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