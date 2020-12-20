Перевал Дятлова: Что не так с палаткой погибших туристов

Такой палатку обнаружили поисковики.

Вкратце напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Из уголовного дела известно, что туристы установили палатку на северо-восточном склоне горы Холат-Чахл, сняли верхнюю одежду, приготовились ужинать. Кто-то даже успел нарисовать шуточный боевой листок «Вечерний Отортен». А далее происходит что-то, что до сих пор ставит в тупик всех исследователей.

Гражданского руководителя поисков Евгения Масленникова следователь Иванов допрашивал 10 марта. Вот выдержка из допроса:

Вопрос: Каковы, по вашему мнению, причины гибели группы Дятлова?

Ответ: Я считаю, что причиной гибели было какое-то чрезвычайное обстоятельство, которое заставило группу считать нахождение в палатке более опасным, чем в штормовой ветер полуодетыми ночевать на снегу. В том, что группа сознательно уходила от палатки, нет сомнений. Мы обнаружили следы почти всей группы. Обстоятельства оставления палатки, причем порез ее для меня необъяснимы».

Выдержка из допроса Евгения Масленникова.

Обратите внимание, что Евгений Поликарпович говорит о штормовом ветре, но откуда ему было известно, что в ночь гибели туристов с 1 на 2 февраля, на перевале так сильно задувало? Запросили метеостанцию? Но об этом в уголовном деле нет ни слова, хотя именно погоду следователи обязаны были проверить в первую очередь. Впрочем, сейчас не об этом.

Масленников подчеркивает – порез палатки для него необъясним. То бишь он видит свое логичное развитие событий: какое-то ЧП выгоняет всю группу полураздетой на холод и заставляет уйти вниз. Но что это было? Лавина?

Уверены, что первый в Свердловской области мастер спорта по туризму Масленников не пропустил бы признаков схода лавины и сказал бы об этом следователю. Или по крайней мере предположил бы такой вариант, но нет. Ни слова. Хотя это мог быть самый очевидный вариант. Но его мнение – некое чрезвычайное обстоятельство.

Вернемся к палатке и ее порезам.

Место обнаружения палатки группы Дятлова.

После разбора вещей в палатке на перевале, она была доставлена в Ивдель 3 марта. А экспертизу Лев Иванов назначает 16 марта. В постановлении он пишет: «…есть основания полагать, что палатка была кем-то разрезана. Учитывая, что установление факта – разорвана палатка или разрезана, имеет существенное значение для дела…».

Постановление о назначении экспертизы.

- Назначает экспертизу спустя две недели после того, как он получил ее в свое распоряжение! – подчеркивает исследовательница Галина Сазонова, которая первой обратила внимание на даты.

Но дальше ситуация еще более странная. В криминалистическую лабораторию Минюста палатка придет только 3 апреля! А экспертиза по ней будет готова 16 апреля. В итоге, проходит почти два месяца, чтобы установить – порезы на ткани или разрывы.

Акт о готовности экспертизы.

Можно предположить, что перед тем палатку проверяли в другой лаборатории. И наши подозрения не беспочвенные. В отчете для ЦК КПСС московских мастеров спорта Бардин и Шулешко, приехавших на перевал в командировку от Оргбюро спортивных обществ СССР есть фраза: «Экспертами было установлено, что скат палатки был вспорот изнутри несколькими ударами ножа». Дата отчета – 23 марта. Какая экспертиза позволила мастерам так однозначно утверждать про экспертов и нож, если экспертиза уголовного дела будет готова через три недели?

Выдержка из отчета московских мастеров спорта.

Ответа на этот вопрос у нас нет. Только версия: ткань палатки могли проверять на следы взрывчатых веществ или крови.

В конце мая, когда уголовное дело возвращается из Москвы, Лев Иванов сдает его в архив, формируя некий пакет, который идет в секретную часть. В описи он пишет, что в деле 387 страниц. Но если мы посмотрим заверительную запись начала 1980-х годов, то там будет уже 392 листа. Спустя более 20 лет после расследования в уголовное дело добавляют фототаблицы палатки, которые следователь в 1959 году судя по всему и отправил в секретную часть. Но зачем?

Распоряжение Иванова сдать часть документов в секретную часть.

Позже из этой секретной части в дело добавляются фотографии с поисков и трупов в морге.

Мы полагаем, что там могут быть какие-то еще документы, о которых либо забыли, либо они до сих пор не подлежат огласке.

ТАЙНА РАЗРЕЗАННОЙ ПАЛКИ

Как видно из уголовного дела, разрезана была не только палатка. В протоколе допроса поисковика Вадима Брусницына от 15 мая читаем: «Все завалено слежавшимся снегом, кроме южного конька, установленного на лыжной палке и привязанного за пару лыж. Под северным коньком палки не было. Сначала достали несколько смерзшихся в комок одеял, затем ведра, печку, 2 – 3 мешочка с сухарями, ботинки и т.д. Вещи в палатке разложены в следующем порядке. На дно постелены рюкзаки. Затем 2 – 3 одеяла. Дальше шли телогрейки, тёплые куртки и личные вещи туристов. Ведра, печка, топор, пила лежали у входа справа. Здесь же находилась часть продуктов: сухари, сахар, сгущённое молоко, развязанный мешочек с корейкой. Остальная часть продуктов находилась в дальнем правом углу. Большинство ботинок разложено по левому краю палатки. Пары 2–3 - справа в середине. Видимо группа к моменту происшествия находилась в последней стадии переодевания и подготовки к ночлегу. Поверх всех вещей лежала изрезанная на несколько кусков лыжная палка. На ней держался северный конек палатки. Здесь же на одежде лежала мелкая стружка. Снега в этой части палатки не было. Решиться на порчу палки, учитывая то что в группе не было запасных, можно только при особых обстоятельствах».

Борис Слобцов и Вадим Брусницын, 1963 год

В протоколе допроса поисковика Владимира Лебедева от 20 апреля записано: «В самом конце палатки были обнаружены вещи Дятлова: полевая сумка с документами, деньги, фотоаппарат и пр. В палатке мы обнаружили лыжную палку, от которой был отрезан верхний конец по аккуратному кольцевому разрезу и еще один надрез был сделан».

В радиограмме Евгения Масленникова по поводу отправки в город Ивдель палатки с вещами туристов были перечислены вещи, среди которых «маленькие лыжные палочки».

- Кто и зачем разрезал палку? Она березовая. Режется с трудом. На один разрез до 10 минут можно потратить, - рассуждает Вадим Брусницын.

По его версии, это связано с помутнением сознания туристов. В здравом уме ни один лыжник не будет в середине маршрута резать лыжную палку.

ФОНАРИК ЗАЖЕГСЯ

Когда поисковики Борис Слобцов и Михаил Шаравин нашли палатку пропавших туристов, то на ее скате они обнаружили фонарик. Вот как Слобцов 15 апреля рассказывал о том следователю: «Около палатки рядом со входом в снег был воткнут ледоруб, на скате палатки на снегу лежал фонарь карманный, китайский, который, как установили впоследствии принадлежал Дятлову. Непонятно было то, что под фонарем был снег примерно 5-10 см толщиной, над фонариком снега не было, по бокам был немного присыпан снегом. Фонарик взял я первым и обнаружил, что он не был включен. Когда включил я, то зажегся».

С момента гибели группы к тому моменту прошел почти месяц, как батарейка могла сохранить заряд?

Самая вероятная версия, что фонарик оставили на скате палатки лесники Пашин и Чеглаков, которые помогали в поисках туристов и судя по их допросам обнаружили палатку на склоне на два дня раньше Слобцова и Шаравина, но почему-то молчали об этом.

А если предположить, что фонарик на палатке оставили сами туристы, то мог ли он зажечься? Об этом мы спросили заместителя главного инженера завода по производству химических источников тока в городе Елец АО «Энергия» Алексея Целых.

- Такие элементы питания наше предприятие в то время производило. Батарейки служили очень долго и стабильно. Сейчас им на смену пришли более совершенные электрохимические системы. Уровень развития химической промышленности позволяет обеспечить высокое качество продукции, - объяснил Алексей Целых. – Вот, кстати, вам один из примеров. Несколько лет назад мы получили письмо, в котором говорилось о найденной при демонтаже старого рентгеновского аппарата в г. Борисоглебске Воронежской области батарее КБС 1976 года выпуска. Так вот, на выводах этой батареи было напряжение, это спустя 36 лет!

- Впечатляет! А мог ли фонарик, месяц находившийся на морозе и холодном ветре, зажечься как ни в чем не бывало?

- Такие элементы питания допускается хранить и использовать при температуре минус 20 °С, транспортировка же возможна при минус 50 °С. Поэтому фонарик вполне мог быть рабочим. Ничего удивительного здесь нет.

Прочитать все документы экспертизы палатки можно ниже:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевал Дятлова: Зачем на поиски пропавших туристов приезжал военный дознаватель

Спецкоры kp.ru продолжают расследование уральской трагедии (подробности)

Перевал Дятлова: Мог ли самый загадочный участник трагического похода быть диверсантом

Спецкоры kp.ru изучили архивные военные документы фронтовика Семена Золотарева (подробности)

«Меня все время давила совесть и жгла мое сердце»: что скрывал самый старший участник группы Игоря Дятлова

Спецкоры «Комсомолки» обнаружили еще один любопытный архивный документ, касающийся биографии самого загадочного туриста из группы Дятлова — Семена Золотарева (подробности)