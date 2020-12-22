Путин сделал экс-президентов пожизненными сенаторами

В законе, оговаривающем неприкосновенность экс-президентов, меняется порядок лишения неприкосновенности Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал несколько десятков законов, среди которых есть и закон возможности для экс-президента России стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту в Совете федераций. В законе, оговаривающем неприкосновенность экс-президентов, меняется порядок лишения неприкосновенности. Теперь для этого Госдума «должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды». На основании этого решение принимает Совет Федерации.

Кроме этого в законе уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

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