Как лечили в Германии известного российского оппозиционного блогера Алексея Навального, чем он мог отравиться и что на самом деле спасло ему жизнь — подробный отчет об этом берлинская клиника «Шарите» опубликовала в медицинском журнале «Lancet». Пресс-релиз этого отчета размещен и на сайте самой клиники «Шарите» с упоминанием, что делается это с согласия Навального.Итак, что же в этом отчете.А в нем — все с самого начала. В том числе — что 20 августа Навальный «внезапно почувствовал себя растерянным и начал сильно потеть». Это случилось на авиарейсе Томск-Москва сразу после взлета. Оппозиционер потерял сознание и самолет было решено экстренно посадить в ближайшем аэропорте - в Омске. Там Навальный сразу же был отправлен в больницу. С начала ухудшения его самочувствия до того, как он оказался на больничной койке прошло всего 2 часа. Завидная скорость!Немецкие врачи ссылаются на выписку из омской больницы, где сказано, что российские врачи водили Навальному антропин, провели интубацию и подключили к ИВЛ — аппарату искусственной вентиляции легких.Через 2 дня оппозиционера уже перевезли на специальном медицинском самолете в Берлин, в клинику «Шарите».Как говорится в отчете, у Навального «впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы». Выписали блогера на 33-й день. При этом тогда у «берлинского пациента» отмечались отмечались нарушения в скорости обработки данных и речи. Однако, при обследовании на 55-й день, уже после выписки, было «почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей».Сообщается, что обнаружение лабораторией вооруженных сил Германии следов нервно паралитического яда группы «Новичок» в крови Навального «не повлияло на терапевтические решения» медиков клиники «Шарите».А вот что, по мнению немецких врачей «повлияло на благоприятный исход лечения», а проще говоря — спасло Навального. Это, как говорится в отчете «Шарите», «интубация и искусственная вентиляция легких в течение первых же 2–3 часов после появления симптомов, использование атропина и хорошее состояние здоровья до отравления.»То есть, получается, все то, что сделали для оппозиционера омские врачи.Ну, и сам Навальный, заботившийся о своем здоровье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНемцы о Навальном: Такие гости нам не нравятсяЖители Германии считают, что Навальный злоупотребляет гостеприимством (подробнее)