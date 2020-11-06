Жена Навального - российским врачам: Приступ у Алексея мог случиться из-за строгих диет

Юлия Навальная прокомментировала "отравление" своего мужа. Фото: REUTERS

Расследование вокруг таинственного «отравления» блогера Алексея Навального продолжается. МВД раскрыло прессе новые сенсационные подробности из омской больницы. Там жена Алексея заявила врачам, что ее мужу могло стать плохо из-за диет, с помощью которых он сбрасывал вес. По некоторым данным, это было безуглеводное питание. За последние месяцы Навальный сильно похудел, ограничивал себя в еде и постоянно занимался спортом. Это, по словам экспертов, могло сыграть с его здоровьем злую шутку.

Как заявили представители МВД, у Алексея не обнаружили в крови боевого яда. Зато выявили обострение хронического панкреатита.

А тем временем из Германии российской Генпрокуратуре пришли ответы по направленным запросам. Их прокураторы отправляли в Берлин с 27 августа по 29 сентября. Просили правовой помощи для раскрытия дела.

- Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны, - сказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Он также заявил, что высланные запросы до сих пор можно считать не исполненными.

- Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего, - отметил Иванов.

Официальный представитель Генпрокуратуры объяснил, что без ответов немцев Россия не может завершить расследование. Ведь наши врачи и эксперты не обнаружили в крови Навального следов яда. Прокуроры вновь запросили у Германии необходимую информацию.

Напомним, блогеру Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. «Скорая» забрала его в больницу. В реанимации Алексея вытащили с того света. Но семья блогера потребовала, чтобы Навального отвезли на лечение в Германию. На частном самолете блогера доставили в Берлин. Там медики заявили, что оппозиционера отравили боевым ядом «Новичок». Однако доказательств этой версии никто не предоставил.

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