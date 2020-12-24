В номере гостиницы на Занзибаре (это остров у восточного побережья Африки, территория Танзании) обнаружили тело 53-летнего российского миллиардера Игоря Сосина. Известно, что бывший совладелец сети OBI прилетел на остров, чтобы весело провести новогодние праздники. В поездке его сопровождала 18-летняя дочь от первого брака и еще одна некая девушка.Смерть бизнесмена стала для всех неожиданностью. Вечером, как говорят, он ушел в свой номер, где жил один. А утром его не смогли разбудить.ПАПА «СТАРИКА ХОТТАБЫЧА»В последние годы имя Игоря Сосина попадало в заголовки газет и сайтов довольно часто. И в большинстве случаев это мало было связано с бизнесом.Игорь Сосин родился в Москве в обычной семье. В 90-е, как и многие, начал заниматься бизнесом в формате «купи-продай», но уже в 2000-е запустил собственную инвестиционную компанию, а затем основал сеть магазинов «Старик Хоттабыч». Читатели в категории 35+ эти магазины наверняка помнят - по сути это была первая в России сеть с большими маркетами, где торговали товарами для ремонта и декора. Когда на рынок пришли большие зарубежные конкуренты, «Старик Хоттабыч» обанкротился. Но сам Сосин начал развивать в стране немецкую сеть OBI. И весьма в этом преуспел.Многие коллеги подмечали, что у Сосина было мощное чутье, куда стоит именно сейчас вкладывать деньги, на этом он состояние и сколотил. Миллиардер также был большим поклонником тусовок и вечеринок, выкладывая за развлечения крупные суммы денег.И женщин бизнесмен любил. Но личную жизнь все-таки старался скрывать от публики.Известно, что старший сын предпринимателя Антон был рожден в романтических отношениях с дамой, на которой Сосин в итоге так и не женился. Но сына признал. И даже позже ввел в свой бизнес.ЖЕНЫ, ДЕТИ И ГУФПервая официальная супруга - Анастасия Сосина. Она родила миллиардеру сына Егора и дочь Таисию (на 8 лет младше брата). Однако в начале 2010-х пара рассталась. Все прошло без скандалов. Игорь Сосин, как говорят, оставил бывшей семье кое-что из недвижимости, приличное содержание и отправил детей учиться за границей. Бывшие супруги продолжали общаться.В 2013-м бизнесмен женился во второй раз. Его избранницей стала эффектная брюнетка по имени Инна. Свадьбу гуляли дорого-богато в одном из крутейших заведений Монако.В этом браке, кстати, бизнесмен любил приятно шокировать любимую жену экстравагантными подарками. Например, однажды купил для нее на аукционе в Штатах рукопись романа Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (в экранизации романа главную роль сыграла Одри Хепберн). Стопка листов бумаги, которую автор набирал на печатной машинке, обошлась в 306 тысяч долларов. В другой раз Сосин на аукционе купил в Каннах коллекцию красных платьев от самых именитых кутюрье мира - Chanel, Prada, Gucci… За 3,5 млн евро.Не жалел денег и на подарки пасынку, ребенку Инны от первого брака.В 2018-м, например, Игорь Сосин устроил вечеринку по случаю 13-летия мальчика. Модный московский клуб сняли в аренду, пригласили выступить популярного рэпера Гуфа. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Тут версии разнятся - то ли рэпер отказался петь детям песню про зону, то ли гости посчитали, что он покинул сцену раньше оговоренного тайминга. Факт остается фактом - в гримерке к Гуфу подошли некие мужчины и избили. Тут тоже версии разошлись: то ли охрана Сосина, то ли чуть ли не сам миллиардер кулаками махал.ЛЕЧИЛСЯ В КОММУНАРКЕНесколько лет назад Игорь Сосин продал свой пакет акций OBI. Последним его большим проектом, как писала деловая пресса, стала компания по производству безалкогольных напитков… со вкусом алкоголя. Сам бизнесмен рассказывал журналистам, что этот продукт будет прорывом, базой для вкусных коктейлей, которые при этом не обладают градусами (а значит, и неприятными утренними последствиями). Были планы развивать этот бизнес не только в России, но и Европе.Рассказывают, что большую часть времени Игорь Сосин предпочитал жить за границей. Например, арендовал большое поместье в окрестностях английского Саутгемптона. Частенько летал отдыхать в Средиземноморье и тропические страны.Но к моменту пандемии коронавируса миллиардер был в России. И в марте - по сути первым из бизнес-VIPов - угодил с ковидом в больницу. Лежал в Коммунарке. Новую инфекцию Сосин перенес не в тяжелой форме и без серьезных последствий, как тогда казалось.Новый 2021-й год бизнесмен планировать встретить на Занзибаре. По некоторым данным, последние полгода Игорь Сосин был в состоянии бракоразводного процесса с супругой Инной. Женщина даже на праздники улетела одна - планировала повеселиться на Багамах.ПРИЧИНА СМЕРТИПо словам знакомых, миллиардер скончался во сне.- Я позвонил его жене Инне, и она рассказала о смерти Игоря, - поделился с kp.ru в телефонном разговоре Александр Сорокин, бизнес-партнер Сосина. - Скорее всего, это остановка сердца, инфаркт.При этом дочь бизнесмена Таисия не исключает, что причиной смерти могло стать и повторное заражение коронавирусом. Якобы накануне вечером мужчина жаловался, что у него поднимается температура и пропало обоняние.Вероятно, настоящую причину смерти Игоря Сосина смогут определить только после доставки его тела на родину.- Ситуация с транспортировкой очень непростая. Надо понимать, что это Африка, страна третьего мира, - заявил «КП» Александр Сорокин.Громкое делоИстория сына: задушил мать и попал в психушкуБыл еще один повод, по которому в последние годы в прессе вспоминали имя Игоря Сосина. Жуткое убийство его бывшей жены Анастасии. Женщину задушил в отеле их общий сын Егор…Трагедия произошла в 2015 году. Анастасия прилетела с Егором в Казань, чтобы посетить тренинг модного немецкого коуча по личностному росту. (Про экс-супругу бизнесмена вообще рассказывали, что она интересовалась эзотерикой и различными коучами).20-летний Егор на тот момент только вернулся после учебы за границей. Сначала родители отправляли его в Лондон, затем в Нью-Йорк. (Позже туда же, в Штаты, уехала учиться и дочь Таисия). Судя по рассказам бывших однокашников Сосина-младшего, денег на содержание сына миллиардер не жалел и после развода. Парень мог себе позволить знатно кутить в самых дорогих местных клубах, тратить без ограничений на одежду и рестораны. В этот период Егор и подсел на наркотики.О проблеме сына узнала Анастасия. Чтобы не оставлять одного в Москве, она взяла Егора с собой в Казань.Поздно вечером Егора Сосина увидели другие постояльцы и сотрудники отеля. Огромный (два метра роста) парень со следами крови на одежде шел по коридору и что-то бубнил… Анастасию обнаружили на кровати в номере. Егор рассказывал следователям: ему стало казаться, что мать что-то замышляет против него. И тогда он на нее напал. Повалил на кровать и сел сверху, не давая вырваться.«Я душил ее примерно полчаса. Убедившись, что она умерла, я стал наносить ей удары кулаками по лицу. Потом я укусил ее один раз в шею с правой стороны и почувствовал во рту кровь», - заявил Сосин-младший на допросе.Судмедэксперты позже выяснили, что удары по лицу были нанесены еще живой женщине, следы укусов тоже оставлены, когда сердце билось. И лишь после этого сын задушил Анастасию зарядкой от телефона.Психиатры признали Егора невменяемым. С 2016 года он находится в специализированной психиатрической больнице.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Скорее всего, это инфаркт»: на Занзибаре умер основатель сети «Старик Хоттабыч» миллиардер Игорь СосинПять лет назад в семье бизнесмена произошла страшная трагедия: его 19-летний сын жестоко расправился с матерью (подробности)