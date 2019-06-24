"Никакого отравления не было": врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова

С начала месяца страна волей-неволей следит за здоровьем отца-основателя «На-На» Бари Алибасова. Новости об отравлении жидкостью для прочистки труб и последующих злоключениях артиста разносятся из каждого утюга, так что о судьбе Бари Каримовича в курсе даже те, кто никогда не был его поклонником. Что на самом деле выпил продюсер – «Крот» или что-то еще, можно только догадываться. Единственный доказанный факт в этой истории, что Алибасов две недели провел в реанимации токсикологического отделения института Склифосовского: в справочной больницы это не раз подтверждали. А вот все остальное вызывает большие сомнения…

1. Разве можно так быстро оклематься после «Крота»?

Когда Бари попал в Склиф, новости приходили одна страшнее другой. Сообщалось, что у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Питался он через зонд, и если верить близкому окружению, должен был навсегда остаться тяжелым инвалидом: «Бари Каримович никогда не сможет глотать самостоятельно».

Продюсер на своей кухне, где и случилось несчастье с "Кротом".Фото: Михаил ФРОЛОВ

И когда поклонники уже смирились, что Алибасов не будет прежним, спустя две недели его вдруг берут и молниеносно выписывают. Причем в обстановке строжайшей секретности, хоть до этого из каждого визита к артисту устраивали целое шоу с пресс-конференциями и сбором фанатов у стен больницы.

- Если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна, - уверен Виталий Румянцев, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук. - В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят.

2. Можно ли потерять память после медикаментозного сна?

По словам пиарщиков, Алибасов более пяти суток провел в состоянии сна – каждый день все ждали, что он проснется, а пробуждение никак не наступало. Градус нервозности нарастал с каждым часом: сын паниковал, что врачи не дают никаких прогнозов, а пресс-служба артиста каждый день рассылала, как сводки, одну и ту же новость: Бари все еще спит.

Когда же артист наконец очнулся, выяснилось, что он никого не помнит: супругу Лидию Федосееву-Шукшину принял за медсестру, сына не признал.

- У папы мозг пятилетнего ребенка, - разводил руками Алибасов-младший.

Потом память якобы начала возвращаться, но вот беда: последние два года стерлись, а ведь только в голове Бари хранились идеи о фееричном юбилейном концерте группы «На-На» (в этом году коллектив празднует 30-летие).

Бари Алибасов в больнице после пробуждения из комы.Фото: Личный архив

- Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток, - заявил «Комсомолке» анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. - Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата и человек выходит из сна. Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было.

3. Почему Бари не выглядит исхудавшим и его голос не изменился?

Уже дома, после выписки, Бари Каримович разгуливал перед камерами в неглиже на фоне горы банок с детским питанием (параллельно нахваливая торговую марку, что наводит на мысли о рекламе). От глаз зрителей не укрылось, что спустя две недели на голодном пайке продюсер не выглядит исхудавшим: живот, бока – все при нем. А кроме того, голос артиста после ожога нисколько не изменился, Алибасов даже песни поет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716084" frameborder="0"></iframe> Полуголый Алибасов чуть не подрался с врачом Марият Мухиной.

- То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением, - говорит Виктор Румянцев. - Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет.

Кроме того, у Алибасова должен был измениться голос. Да и вообще не выглядит изможденным: после трех недель на строжайшей диете человек должен был сильно похудеть. А Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история — абсолютная липа! Я думаю, никакого отравления"Кротом" не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам.

4. Можно ли составить завещание в палате реанимации?

О том, кому достанутся несметные богатства продюсера, заговорили в первые же часы. И опять-таки с подачи пиарщиков.

Якобы на второй день пребывания Алибасова в реанимации (когда к нему не пускали никого вообще – даже сын томился под дверью), пришел нотариус и прямо в палате составил документ. Детали поспешили сообщить прессе: квартиры – сыну, загородный дом и ценные бумаги – жене, права на группу – самим «на-найцам», драгоценный кот Чуча – помощнику Алибасова.

А уже после выписки артист на всю страну заявил, что вычеркнул Бари Алибасова-младшего из завещания, разозлившись, что сын зарабатывает себе на его беде: «Раздам все приютам!»

- Чисто теоретически завещание можно составить и в палате реанимации, хотя если родственников к больному не пускают (как было в случае с Бари Каримовичем. - Ред.) у нотариусов нет никакого особого статуса, позволяющего им пройти, - комментирует нотариус Илья Радченко. - Тут главный вопрос в другом: вменяем ли завещатель, не находится ли он под воздействием лекарств? Если да, ни один нотариус за это не возьмется.

Группа "На-на" празднует в этом году свое 30-летие.Фото: Борис КУДРЯВОВ

5. Сбегал ли кот?

За то время, что Бари Каримович провел в Склифе, его ненаглядная животина – канадский сфинкс Чуча стал настоящей звездой светской хроники. Если верить пиарщикам Алибасова, хвостатый успел:

1) сбежать из дома во время экскурсии для журналистов;

2) принести ущерб хозяевам в 800 тысяч рублей, когда за вознаграждение под видом Чучи впарили другого лысика;

3) найтись в центре единоборств по соседству, где (какое совпадение!) котов почитают за священных животных и поэтому от денег отказались;

4) получить предложения по рекламе на сумму 150 тысяч долларов (!);

Бари Алибасов с котом Чучей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А когда новости о коте закончились, на сцене вновь появился аферист, надувший родню Алибасова – пришел с покаянием, вернул часть денег и попросил вернуть ему лже-Чучу. Но оказалось, чужого котейку якобы отдали на передержку некой строптивой фанатке «На-На», которая отказалась его отдавать. Решить вопрос поручили солисту Владимиру Политову.

- Да не знаю я никакой фанатки, - отмахнулся Политов на звонок «КП». – Даже имени ее не знаю и вообще не в курсе, о ком идет речь. Я сейчас на гастролях, поэтому со всеми поручениями буду разбираться потом.

Еще пара белых пятен в этой истории: сын Алибасова по факту мошенничества в полицию не обращался («Там нет камер, ничего докажешь. Сам виноват!»), а фальшивого Чучу никто и в глаза не видел – почему его даже не сфотографировали?

- Ставка на котика была более чем оправдана — животных все любят, за них все переживают, сплошное ми-ми-ми, - рассказывает Евгения Кулиш, основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа. - Зачастую такие темы заходят куда лучше скандалов с наследством или каких-то интриг, люди от этого устали. История с потерявшимся любимцем проста и всем понятна, она отзывается в сердцах. Но как по мне, здесь пиарщики переиграли, хрупкая грань реалистичности была нарушена. Хотя плохого пиара не бывает, и это оказалось в рамках общего хайпа и цирка абсурда вокруг Алибасова.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Зачем нужен был этот спектакль?

На этот счет есть две основные версии. Первая и самая очевидная – поднять популярность группы «На-На» в преддверии юбилейного шоу. Группа, созданная еще во времена Союза, уже давно не на пике славы, а любой скандал можно монетизировать.

Вторая версия – с помощью этого спектакля Бари Каримович пытался вывести сына из-под удара. За пару дней до отравления невестка Алибасова рассказала в эфире телешоу о тяжелой жизни с сыном продюсера: бил ее беременную, гулял, после рождения ребенка сбежал и не платит алименты. Но прежде, чем этот скандал успели подхватить в прессе, Бари Каримович экстренно загремел в Склиф, а заботливый сын у кровати отравленного отца уже предстал перед СМИ совсем в другом образе.

МНЕНИЕ КОЛЛЕГ

- Шоу-бизнес это вообще сплошное шоу «за стеклом», и для достижения цели все средства хороши, - уверен продюсер Иосиф Пригожин. – Вопрос один: с его согласия это все делается или нет? Так или иначе, Бари Каримович повел народ за собой – это сплошной хайп, люди на него очень падкие. Сегодня всем подавай скандалы и негатив. Чем грязнее – тем больше эффекта, грязь прилипает. Лет 15-20 назад казалось, что это некрасиво и неудобно, нарушает понятия совести и субординации. Для меня Алибасов старший коллега, и я к нему всегда относился с пиететом. Но мне все это не нравится – сколько раз я был в больнице и в реанимации, и всегда старался это скрывать.