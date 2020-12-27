Вкратце напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.Мы уже писали об одной загадке в уголовном деле, которая не дает покоя многим исследователям. В своих допросах лесники Пашин и Чеглаков, прибывшие на перевал с первой группой поисковиков, рассказали следователю, что они нашли палатку 24 февраля. А это получается на два дня раньше указанной в документах уголовного дела даты – 26 февраля. Однако есть мнение, что лесники перепутать даты. Попробуем проанализировать все допросы, касающиеся момента нахождения палатки.Читаем допрос Ивана Пашина от 7 марта:«23 февраля 1959 года в составе 6 человек нас высадили с вертолета в район горы Отортен для поисков потерявшейся группы туристов. В первый день поисков, как только спустились в Ауспию, то обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали, разбились на три группы и пошли искать туристов, в результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо т.к. она занесена снегом, в палатку мы не заходили. Палатка была найдена в верховьях реки Ауспии и Лозьвы на высоте горы верхАуспия. Когда спускались мы с Матвеевской Пармы, то видели след широких лыж, который шел по следу лося. Не доходя до палатки туристов в 10 км, следов лыжни манси уже не было и лыжню туристов вблизи палатки тоже не видно т.к. ее занесло снегом».Итак:- На вертолете прилетело 6 человек, среди которых находились Чеглаков и Пашин.- На следующий день они разбились на три .- «В палатку не заходили». Что странно, конечно.А теперь читаем допроса лесника Чеглакова от 6 марта:«В третьей декаде февраля месяца 1959 г. по приказанию нач. лаготделения тов. Хакимова совместно с лесником Пашиным Иваном я на вертолете вылетел к месту гибели группы туристов т.е. в район горы Отортен. С нами вместе еще в этом же вертолете было 4 чел. да из г. Ивдель в этот же день прибыли еще 5 человек. В тот же день приступили к выполнению поставленной задачи. Поиски туристов начали вести двумя группами. Одного человека оставили на охране вещей и палатки. В первый день наших поисков мы обнаружили лыжню туристов. На второй день обнаружили палатку туристов, которая была расположена в верховьях рек Ауспии и Лозьвы на высоте горы верхАуспия. Лыжню манси мы видели в 10 км от обнаружения палатки туристов. От первой стоянки туристов в одном к/м нами была обнаружена свежая стоянка манси. На пятый день поисков нами были обнаружены 4 трупа, один из них женского пола».Итак:- Поисковиков забросили двумя вертолетами. Всего их было 11 человек.- Поиски вели двумя группами.В допросе студента Бориса Слобцова тоже интересная информация:«На место происшествия я прилетел вертолетом 23 февраля 1959 года. Я руководил поисковой группой. Палатка группы Дятлова была обнаружена нашей группой днем 26 февраля 1959 года. Когда подошли к палатке, то обнаружили: вход палатки выступал из под снега, а остальная часть палатки была под снегом. Вокруг палатки в снегу стояли лыжные палки и запасные лыжи - 1 пара. Снег на палатке был толщиной 15-20 см, было видно, что снег на палатку надут, был твердый.26 февраля 1959 г. мы над палаткой прорыли снег и убедились, что людей нет, а находившиеся в палатке вещи не трогали. Со мной был студент Шаравин.Когда я 26.2.59 г. смотрел, под палаткой увидел следующее: сама палатка была разорвана, у входа лежали продукты в ведре, во фляге была какая-то жидкость – спирт или водка, в ногах лежали продукты в мешках, одеяла были развернуты, под одеялами разложены ватные куртки, штормовки, а под ними разостланы были рюкзаки. У входа висела куртка Слободина, в грудном кармане которой находились деньги примерно 800 руб. В палатке была, видимо, развешена простыня, которая была разорвана и часть ее выступала наружу».Итак:- Дата прилета на поиски совпадает с датой Пашина – 23 февраля.- Палатку они нашли 26 февраля.- В тот день Слобцов был только с Шаравиным.- Вещи в палатке не трогали, но при этом как-то успели посчитать 800 рублей в кармане куртки Слободина.В группе Слобцова был поисковик Лебедев. Его допрос тоже есть в уголовном деле:«Первою была создана группа Слобцова, в которую входил и я. 21 числа (точно не помню, может быть, 22 февраля) группа была доставлена на самолете до Ивделя, откуда на следующий день на вертолете была заброшена на Отортен вместе с двумя проводниками из местного населения.Не обнаружив записки на Отортене, которую бы наверняка оставили дятловцы, если бы они побывали там, наша группа спустилась в долину реки Лозьвы, где следов также не было обнаружено.24 числа группа продолжала идти по Лозьве, затем перевалила хребет и вышла к вечеру в долину реки Ауспия, на левом берегу которой и был обнаружен старый, засыпанный снегом, след лыжни дятловцев.25 числа группа разбилась на 4 части. 3 человека (Слобцов, Шаравин и проводник Иван) пошли по следу дятловцев вверх по Ауспии. Две другие группы по 3 человека каждая занялись разведкой правого берега реки Ауспии, в надежде найти лыжню группы Дятлова, идущую на юг, куда должны были пойти они, сходив на Отортен. Такой лыжни обнаружено не было. Под вечер все вернулись к месту ночлега, где оставались два человека.С печальным известием вернулись Слобцов и Шаравин. Пройдя по следу дятловцев несколько километров, они дальше пошли их азимутом, вышли на перевал, разделяющий долины Ауспии и Лозьвы, где оставив уставшего проводника, пошли по склону высоты 1079 верх к привлекшей их внимание черной точке, которая оказалась порванной, полузасыпаной палаткой Дятлова.Так как уже было поздно, они, захватив ледоруб, фотоаппарат, флягу спирта, дневник (кажется, Слободина), китайский фонарик и некотор.др. вещи, какие точно не помню, вернулись с проводником к месту ночлега и рассказали нам о виденном. В этот же день об этом было сообщено по радио в Ивдель (рация и радист прибыли к месту нашей стоянки на оленях с мансийцами)».Итак:- Лебедев путается в датах. Не помнит точную дату вылета, но дату обнаружения палатки называет 25 февраля.- В каждой группе было по три человека. В одной из них 25 февраля были Слобцов, Шаравин и Пашин.- Пашин не идет со студентами к палатке.- Об обнаружении палатки сразу сообщили в штаб по рации, которую доставили на перевал в тот же день.Есть еще один протокол участника поисков Вадима Брусницына:«В район происшествия были заброшены только 23 февраля, двумя группами. На вершине, под которую нас высадили летчики, никаких следов обнаружено не было.Следующий день был посвящен безрезультатным поискам следа по реке Лозьве.В этот же день (24) мы спустились в реку Ауспия, где по проекту Дятлов должен был устроить свой продовольственный склад. …группа разбилась на 2 половины. Одна направилась вниз по течению, другая - вверх. Нижняя группа в км. 5 от нашей стоянки обнаружила ночевку группы Дятлова. Никаких следов, говорящих о дне ночевки и складе продуктов обнаружено не было. Верхняя группа потеряла след.На следующий день мы решили отыскать выход группы из долины реки. Для решения этой задачи разбились на три отряда. Один должен был отыскать затерянный след или установить его направление. Другие искали продовольственный склад и выход группы Дятлова из долины р.Ауспия на Юг.Первая группа (Слобцов, Шаравин и проводник Иван Пашин) по азимуту, взятому с лыжни группы Дятлова вышли на перевал Ауспия - Лозьва. Проводник настойчиво уверял нас в том, что группа непременно провалилась в провал у г.Отортен. Ребята, оставив у останцев на перевале проводника, решили по возможности подойти или хотя бы рассмотреть подступы к \\"провалу\\". Ребята при попытке взобраться на хребет высоты 1079 обнаружили покинутую палатку. В лагерь ими были принесены три фотоаппарат, куртка Слободина, ледоруб, который был воткнут рядом палаткой, фонарик, найденный у палатки и флягу спирта.В часа 4 нас нагнала группа Курикова с рацией. Немедленно была передана радиограмма о случившемся с координатами палатки».Итак:- Высадка поисковиков произошла 23 февраля.- Палатка найдена 25 февраля.- Слобцова и Шаравина сопровождал лесник Пашин.- Слобцов с Шаравиным осмотрели палатку и забрали из нее часть вещей.- Радиограмма о нахождении палатки была передана немедленно.Все эти допросы вызывают вопросы по разночтению. Однозначно в них только то, что в первый день поисков обнаружили лыжню, на второй день —палатку.Мы решили объединить ключевые показания поисковиков в таблицу для наглядности.Итак, поисковики прилетели на перевал 23 февраля. По показаниям большинства, поиски начались сразу в день прилета. Пашин с Чеглаковым утверждают, что нашли палатку на второй день поисков. Значит, 24 февраля. Пашин подчеркивает - в палатку не заходили, а Чеглагов точно разносит дни обнаружения палатки (на второй день) и обнаружения тел (на пятый день). По версии Брусницына - Слобцов, Шаравин и Пашин нашли палатку 25 февраля. Заглянули внутрь, все осмотрели и забрали некоторые вещи.Сам Слобцов рассказывает, что к палатке они пришли вдвоем с Шаравиным 26 февраля.Подтверждает дату Слобцова радиограмма, переданная радистом Неволиным в тот день с перевала:«26.2, 13 часов. Соединились с Вижайским спасательным отрядом. Они верховья Лозьвы обследовали и следов не обнаружено. Они перешли верховья Ауспии. Спасательный отряд разбился на 3 группы которых одна ушла поиски на хребет тчк По возвращении отряда обсудим как лучше искать тчк Тут только один их представитель который остался для встречи с нами тчк»26 февраля радист встретился с группой Слобцова и на 13.00 никакой информации о палатке еще нет. Слобцов с Шаравиным вернутся только вечером и расскажут о находке.В итоге мы имеем три версии:Первый вариант развития событий. Пашин и Чеглаков все же нашли палатку раньше других и никому об этом почему-то не сказали.Второй вариант. Лесники были с кем-то из студентов, нашли палатку 24 февраля и тоже почему-то об этом умолчали.Допустим, у них не было рации и они не могли сразу передать. Но тогда другие студенты – Лебедев, Брусницын или сам Слобцов – рассказали бы следователю, что палатку находили дважды.Третий вариант. Слобцов, Шаравин и Пашин нашли палатку в один день. Но почему Пашин не пошел к палатке. Сидел и ждал их у останцев. Лебедев говорит следователю, что лесник устал, но раз устал, спустился бы в лагерь. Зачем ждать?Ну и самое интересное, почему прокуроры-следователи не обратили внимание на нестыковки с датами? Ведь это ключевой момент.Мы призываем читателей вместе обсудить эту путаницу с датами в комментариях и решить, какой из вариантов нахождения палатки наиболее вероятный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеревал Дятлова: Зачем на поиски пропавших туристов приезжал военный дознавательСпецкоры kp.ru продолжают расследование уральской трагедии (подробности)Перевал Дятлова: Мог ли самый загадочный участник трагического похода быть диверсантомСпецкоры kp.ru изучили архивные военные документы фронтовика Семена Золотарева (подробности)