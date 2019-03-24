О найденной палатке дятловцев почему-то два дня молчали

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В уголовном деле по гибели туристов на перевале есть еще одна большая загадка, на которую многочисленные исследователи почему-то не обратили внимания. А это более чем странное поведение отдельных поисковиков: местного лесника Пашина и его приятеля Чеглакова.

Всем известно, что палатка дятловцев была обнаружена студентами Борисом Слобцовым и Михаилом Шаравиным 26 февраля.

По рассказам Бориса и Михаила, они в тот день вместе с Пашиным вышли к склону горы Холатчахль и увидели палатку издалека. Пашин сказал, что устал и не пошел к палатке. А студенты же резво бросились к этой долгожданной находке. Там же на крыше палатки они нашли фонарик, который при включении загорелся. Там же обнаружили ледоруб, которым вскрыли палатку и увидели в ней хаотично разложенные вещи: одежду, обувь, одеяла и т. д. Обо всем этом, найденном 26 февраля, студенты рассказали следователю и тот запротоколировал.

Допрос поисковика Слобцова.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Допрос поисковика Слобцова.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Но! если мы прочитаем внимательно протоколы допросов лесника Пашина и его приятеля Чеглакова, то сильно удивимся.

Вот что показывает следователю свидетель Иван Пашин 7 марта 1959 года. Пунктуация сохранена.

«23 февраля 1959 года в составе 6 человек нас высадили с вертолета в район горы Отортен для поисков потерявшейся группы туристов. В первый день поисков, как только спустились в Ауспию, то обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали, разбились на три группы и пошли искать туристов, в результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо т.к. она занесена снегом, в палатку мы не заходили».

Допрос лесника ПашинаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Допрос лесника Пашина.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Получается, что Пашин и Чеглаков обнаружили палатку еще 24-го февраля! Читаем далее:

«Палатка была найдена в верховьях реки Ауспии и Лозьвы на высоте горы верхАуспия. Когда спускались мы с Матвеевской Пармы, то видели след широких лыж, который шел по следу лося. Не доходя до палатки туристов в 10 км, следов лыжни манси уже не было и лыжню туристов вблизи палатки тоже не видно т.к. ее занесло снегом.

И как это понимать? Получается, что Пашин с товарищем находят палатку, которую в то же время и в той же местности разыскивают еще десятки людей. Но Пашин и Чеглаков, даже не заглядывая в палатку, проходят куда-то дальше. Они даже не вернулись в лагерь, чтобы доложить о находке (?!).

«На пятый день наших поисков (27-ГО ФЕВРАЛЯ) мы нашли 4 человека занесенных снегом и в этот день нас на вертолете оттуда забрали и доставили домой в пос. Вижай».

А вот что рассказал следователю Чеглаков 6 марта. Пунктуация сохранена.

«В конце января 1959 года точно даты не помню в клубе пос. Вижай я видел какую-то группу туристов, среди них было 2 девушки. Эти туристы на автомашине уехали в 41 квартал, где расположен лесоучасток Энерголесокомбината. В пос. 2-го Северного рудника никто не проживает. В третьей декаде февраля месяца 1959 г. по приказанию нач. лаготделения тов. Хакимова совместно с лесником Пашиным Иваном я на вертолете вылетел к месту гибели группы туристов т.е. в район горы Отортен. С нами вместе еще в этом же вертолете было 4 чел. да из г. Ивдель в этот же день прибыли еще 5 человек. В тот же день приступили к выполнению поставленной задачи. Поиски туристов начали вести двумя группами. (Пашин говорит про 3 группы, - авторы). Одного человека оставили на охране вещей и палатки. В первый день наших поисков мы обнаружили лыжню туристов. На второй день обнаружили палатку туристов, которая была расположена в верховьях рек Ауспии и Лозьвы на высоте горы верхАуспия».

Чеглаков, как и Пашин, утверждает, что палатку они нашли на второй день поисков, то есть — 24 февраля!

«Ее было видно плохо т.к. занесло снегом. В нее мы не заходили. Следов лыжи туристов около палатки не было видно. Лыжню манси мы видели в 10 км от обнаружения палатки туристов. От первой стоянки туристов в одном к/м нами была обнаружена свежая стоянка манси.

... На пятый день поисков нами были обнаружены 4 трупа, один из них женского пола. После чего мы на вертолете были доставлены домой в поселок Вижай».

Участники экспедиции установили палатку на месте, где расположились дятловцы почти 60 лет назад.Фото: Евгений САЗОНОВ

Это уже сюр какой-то! Ни 24-го февраля, вернувшись в базовую палатку, ни 25-го февраля, ни 26-го Пашин и Чеглаков не рассказывают о важнейшей находке даже своим товарищам, ту же палатку ищущим. И, судя по протоколу, даже у следователя на сей счет не возникает никаких вопросов. А может Пашину с Чеглаковым кто-то дал установку раньше времени про палатку никому не рассказывать, и следователь об этом знает? Вот где работа для современных конспирологов.

Интересно, что студенты Слобцов и Шаравин, «первыми обнаружившие» палатку 26 февраля, не видят рядом с ней следов позавчерашней лыжни Пашина и Чеглакова. Наверно ее запорошило снегом. А если так, то кроме Пашина с Чеглаковым днями ранее могли у палатки быть любые другие люди, следы которых также были заметены. Эти люди и могли позабыть на крыше палатки фонарик, батарейка которого не успела разрядиться на морозе. Впрочем этот фонарь могли забыть и Пашин с Чеглаковым. Но почему они не востребовали эту потерю? Фонарик-то по тем временам вещь довольно ценная.

Очень надеемся, что работники Свердловской областной прокуратуры, которые взялись за дело дятловцев, помогут нам прояснить и эту загадочную ситуацию.

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