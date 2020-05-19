2020-05-19T14:05:24+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева впервые показала фото появления на свет дочки Маши

Телеведущая решилась на откровение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева по праву считается одной из самых ярких и эффектных звезд отечественного шоу-бизнеса.Лера Кудрявцева по праву считается одной из самых ярких и эффектных звезд отечественного шоу-бизнеса.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лера Кудрявцева по праву считается одной из самых ярких и эффектных звезд отечественного шоу-бизнеса. За жизнью красавицы, которая одинакова успешна как в личной жизни, так и в работе, следят миллионы поклонников. Ради них знаменитость по случаю своего 49-летия решилась на откровение.

Лера Кудрявцева - мама двоих детей. Старшего сына Жана она родила в 1990 году. А спустя 28 лет на свет появилась ее дочка Машенька от молодого хоккеиста Игоря Макарова, который младше Леры на 16 лет.

Артистка не раз говорила, что буквально вымолила дочь. Она долго не могла познать радость материнства после рождения Жана. Звезда прошла через три попытки ЭКО. "Я колола гормоны в живот", - откровенничала знаменитость в одном из интервью.

Телеведущая сама выносила малышку. По ее словам, появление на свет девочки стало важным событием в ее жизни. При этом Кудрявцева отметила, что после новости о рождении дочери ее стали подозревать в использовании услуг суррогатной матери. Телеведущая заявила, что такая возможность действительно не исключалась, но она очень хотела выносить и родить ребенка самостоятельно. Что в итоге и произошло.

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Теледива по случаю своего дня рождения обнародовала редкие кадры. В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также снимок новорожденной Маши из родблока.

Лера никогда не показывала эти фотографии. Она отметила, что тщательно скрывала свою беременность, потому что дико боялась. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. И если я не светила своим пузом, это не значит, что я не была беременная. Я просто остерегалась, потому что верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека", - признавалась звезда.

Сейчас Маше полтора года. Мама и папа стараются максимально окружить дочь любовью и заботой. "Дома мы зовем ее Маша-профессор. Мне кажется, она будет каким-то научным работником. Она очень умная девочка. У меня ребенок, который вообще не создает никому проблем", - делилась знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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