Мы неоднократно призывали читателей делиться своими размышлениями по поводу трагедии на перевале Дятлова. И вот нам пришло письмо от читателя Евгения Масанкина, туриста с 45-летним стажем, химика, заместителя гендиректора по научной работе одного из ОАО.Он предлагает новую трактовку произошедшего, отталкиваясь от своих профессиональных знаний. И эта версия представляет несомненный интерес, благодаря оригинальности. Итак, слово Евгению Масанкину:«Ознакомившись с доступными мне материалами по событиям 1959 года у горы Холатчахль (теперь это место известно как Перевал Дятлова), хочу разобраться, почему погибли девять нормальных людей. Пишу для людей, знакомых с событиями этого рокового похода, описанием поисков и материалами уголовного дела, поэтому буду писать только то, что непосредственно относится к моей версии причины начала цепи событий приведших к гибели группы.НОВАЯ ВЕРСИЯИсходные данные:23 января 1959 года группа туристов под руководством Дятлова выехала из Свердловска для лыжного похода. 1 февраля туристы поставили палатку и переодевались ко сну. Вдруг они режут ножами палатку изнутри и полуодетые идут к ближайшему лесу. Все погибают от холода.Основной вопрос:Почему туристы срочно покинули палатку?Ответ:В палатке неожиданно стало находиться смертельно опасно, и ночевка у костра под открытым небом им казалась единственным спасением.Сразу перехожу к решению.В палатке разлилась токсичная жидкость (вероятно, какой-то растворитель), которую туристы использовали для растопки печки.Выйдя в зимний лыжный поход, среди многих полезных вещей, туристы взяли с собой флягу с какой-то горючей (и токсичной) жидкостью для разведения костра. Сразу скажу, что это была за жидкость и где ее взяли, в деле нет. Это мог быть любой растворитель из хозяйственного магазина, жидкость для разжигания примусов, возможно, что-то достали в институте или на производствах города Свердловска.АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛАДля подтверждения версии обратимся к Уголовному Делу (УД) с минимальными комментариями.ПРОТОКОЛ места обнаружения стоянки группы туристов тов. Дятлова Игоря.ЛИСТ 16. УД. Протокол осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия. Обнаружено две алюминиевых фляжки.КОПИЯ ДНЕВНИКА ГРУППЫ ДЯТЛОВА.ЛИСТ 27 УД. «Вечером -26°. Ветер сильный, юго-западный, падает снег… Как всегда, быстро разводим костер».Это косвенно свидетельствует, что для разведения костра применялось что-то очень горючее. По собственному опыту скажу, при таких условиях костер развести непросто. Надо отметить, что в составе ремонтного набора (Лист 205 УД) у группы было 5 упаковок сухого спирта, но он предназначался для нанесения мази на обувь и лыжи, для розжига костра зимой он практически бесполезен...ЛИСТ 28. 31 января 1959. Последняя запись перед гибелью. «Ветер небольшой». Это важно. Сильный ветер на следующей ночевке мог бы спасти группу. Но здесь надо отметить, что местные жители говорили о сильных ветрах в начале февраля, а также о непостоянстве погоды и о случаях тихих дней.ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА ГРУППОЙ ДЯТЛОВАЛИСТ 34 УД. «Палатка была почти засыпана снегом. Из снега торчал один конек палатки со стороны входа. Вход в палатку был открыт и из него высовывались простыни, служившие пологом. При раскопках обнаружилось, что скат палатки, обращенный к склону, был разорван ближе ко входу и в дыре торчала меховая куртка. Скат же, обращенный к спуску по склону, был разорван в клочья».«У входа лежали печка, ведра (одно с флягой со спиртом)».ЛИСТ 35 УД. «По заключению экспертов палатка была вспорота изнутри ножом несколькими ударами. Эксперты установили, что люди не принимали пищи в течении 6-8 часов. Также было установлено, что все найденные люди погибли от холода и ветра».Все это свидетельствует о том, что момент катастрофы застал группу во время переодевания.Выход из палатки был крайне поспешным, не допускавшим ни минутного промедления.Туристы, имеющие такой опыт как участники группы Дятлова, ясно понимали, что выход из палатки в полураздетом виде, в условиях отсутствия видимости, шквального ветра и низкой температуры - означает гибель.Следовательно, причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной смертью.Группа начала отступление вниз по склону организованно, но затем в условиях темноты и метели была разбросана на каменных грядах, и люди потеряли связь друг с другом и погибли в буране.ПРОТОКОЛ ДОПРОСА свидетеля Масленникова Е.П. (участник поисков, туристический клуб).ЛИСТ 74-75 УД. «Я считаю, что причиной гибели было какое-то чрезвычайное обстоятельство, которое заставило группу считать нахождение в палатке более опасным, чем в штормовой ветер полуодетыми ночевать на снегу. В том, что группа сознательно уходила от палатки, нет сомнений. Мы обнаружили следы почти всей группы. Обстоятельства оставления палатки, причем порез ее, для меня необъяснимы».ПРОТОКОЛ ДОПРОСА свидетеля Чернышова (участник поисков, военный).ЛИСТ 89-93 УД.«При осмотре палатки создавалось впечатление, что туристы организованно оставляли палатку». «Начиная от палатки в 30-40 метрах обнаружены явные, хорошо различимые следы ног людей. Следы тянулись параллельными цепочками близко друг к другу, как бы люди шли держась друг за друга. Цепочки следов тянулись как бы двумя направлениями – 6 или 7 пар следов мы насчитали от палатки вниз в лощину, а левее их, метрах в 20, шли еще 2 пар следов. Затем эти следы (2 и 7 пар) метров через 30-40 сошлись вместе и больше не расходились». «Следы были очень хорошо различимы. В отдельных следах было видно, что человек шел или босой, или в одном хлопчатобумажном носке, т.к. отпечатались пальцы стопы».«Так же, как и все, я не могу понять причины оставления палатки группой. Что-то заставило их спешно покинуть палатку, причем так спешно, что для этого пришлось некоторым даже выходить не через дверь, а через разрез, который для этого кто-то сделал. Люди шли в одних носках, Слободин шел в одном валенке, но все же шли от палатки. Может быть, их подгонял ветер, но он их не катил по снегу – в этом случае следов бы не осталось»..На имеющихся фотографиях видно, что туристы шли, не бежали, значит, смертельная опасность была именно в палатке, а не рядом с ней. Движение шеренгой и, возможно, держась за руки, характерно для людей, находящихся под действием психотропных или наркотических веществ, чем и являются большинство растворителей. При обычных обстоятельствах туристы пошли бы друг за другом.АКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПОВЛИСТЫ 101, 102, 109, 111, 119, 125, 126, 132, 134 УД.«При исследовании внутренних органов наличие алкоголя не обнаружено».АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА КривонищенкоЛИСТ 116 УД. «Под ковбойкой хлопчатобумажная нательная рубашка белого цвета, кальсоны белого цвета из материала «Гризбон» (хлопчато-бумажная ткань. - прим. Е.М.). Левая нижняя половина кальсон отсутствует до уровня коленного сустава, края ткани кальсон в местах обрыва кальсон неровные с обугливанием ткани... На левой ноге хлопчатобумажный носок разорванный, края его обуглены». «По всей наружной поверхности голени ожоговая поверхность на участке размером 31 х 10 см пергаментной плотности. В нижней трети левой бурочерного цвета с обугливанием тканей и лопнувшим кожным покровом в средней трети и верхней трети ожоговая поверхность красного цвета и светлокоричневого цвета».Сидя зимой в снегу у костра, получить такой ожог невозможно. Но это легко произойдет, если нога была ранее облита горючей жидкостью.АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПОВ Слободина, Дорошенко, Кривонищенко, ДятловаЛИСТЫ 97, 106, 114, 122 УД. «Зрачки расширены».У остальных состояние глаз не позволяет говорить о состоянии зрачков. Расширенные зрачки - это один из признаков отравления органическими растворителями.Надо отметить, что во всех «Актах исследований трупов» отмечаются синюшность тканей, кровоизлияния, кровь на губах и другие повреждения, которые могут свидетельствовать об отравлении, но это я анализировать не могу, так как это дело специалистов.ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ Атманаки Г. В. (участник поисков).ЛИСТ 216 УД. «Сохранились следы того, как кто-то из присутствующих у кедра срезал молодой ельник ножом, таких срезов сохранилось порядка двадцати, но самих стволов, за исключением одного, нами не было обнаружено. Предположить, что они были использованы для топки нельзя, т.к. они, во-первых они плохо горят, и, кроме того, вокруг было относительно много сухого материала. Кроме того, не было необходимости резать или рубить, т.к. все эти молодые побеги легко ломались даже от небольшого усилия. Можно подумать, что делали это люди сильно ослабевшие, либо с затуманенным рассудком».Здесь опытный турист Атманаки Г. В. очень верно оценил состояние людей.ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ Кривонищенко А. К. (отец погибшего).ЛИСТЫ 273-274 УД. «Рассказывают те же студенты, что костер у кедра погас не от недостатка топлива, а потому, что топливо перестали подкладывать. Это тоже, очевидно, могло быть или потому, что люди, бывшие у костра, не видели, что надо делать, или потому, что они были уже слепыми или мертвы. Рассказывают, что в нескольких метрах у костра находится сухое дерево, а под ним валежник, который не был использован. При наличии костра не использовать готовое топливо можно было, не видя его, то есть будучи слепым, мне кажется что так оно и было. Оба найденных у костра туриста постепенно теряли зрение (но очень быстро), и хотя имели возможность поддерживать костер по запасам топлива – не могли это делать, так как не видели, что надо делать. Замерзли они уже будучи мертвыми. Только мое предположение».Это мнение совпадает с предыдущим, туристы не были в состоянии адекватно воспринимать окружающее.ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ Слобцова Б. Е. (участник поисков, студент, турист).ЛИСТ 299 УД. 26 февраля 1959. Обнаружил палатку. «У входа лежали продукты в ведре, во фляге была какая-то жидкость – спирт или водка».Жидкость не являлась спиртом, его туристы достать не смогли, как признавался впоследствии десятый участник похода Юдин, сошедший с дистанции в самом начале из-за болезни (в листе 294 головного дела приведены его слова: «группа не имела спирта, но это никакими инструкциями не предусмотрено»). Анализ жидкости никто не делал. А если из туристической фляги чем-то пахнет, значит, водка. А это могли быть остатки той роковой жидкости, которую взяли для растопки печки. Зимой на морозе по запаху определить, что во фляге, может разве что сомелье. А водка в те времена бывала с таким запахом, что от ацетона не отличишь.ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ Темпалова В.И. (участник поисков, прокурор город Ивделя).ЛИСТ 310 УД. 28 февраля 1959. «В правом углу, около входа лежала часть продуктов: банки сгущенного молока, 100 грамм нарезанного сала, сухари, сахар, фляжка пустая из под спирта или водки, запах ощущался».Надо обратить внимание, фляга была пустая, остался только запах.«У меня сложилось впечатление, что студенты выпили водку и закусывали».Чисто российская логика, если фляга пустая, значит, выпили. Как ранее было написано в УД, алкоголь в крови погибших обнаружен не был. И никто из нормальных туристов в категорийном походе не будет пить водку (неприкосновенный запас) перед прохождением перевала.«Внизу от палатки 50-60 от нас на склоне я обнаружил 8 пар следов людей, которые тщательно рассмотрел, но они были деформированы ввиду ветров и колебаний температуры. Девятого следа установить мне не удалось и его не было. Следы мною сфотографированы. Они шли вниз от палатки. Следы показали мне, что люди шли нормальным шагом вниз с горы».ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ Аксельрода М.А. (участник поиска, турист).ЛИСТ 322 УД. Описание находки погибшего Слободина Р. «На голове шапочка, на основании чего я считаю, что в момент гибели особенно сильного ветра не было, т.к. он неминуемо сдул бы шапочку с головы если не живого, то мертвого».Таким образом можно предположить, что именно в эту ночь сильного ветра не было.ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ Брусницына В. Д. (участник поисков, студент, турист).ЛИСТ 365 УД. 26 февраля 1959. «Первая группа (Слобцов, Шаравин и проводник Иван)... В лагерь ими были принесены три фотоаппарата, куртка Слободина, ледоруб, который был воткнут рядом палаткой, фонарик, найденный у палатки, и фляга спирта».Итак, Юдин клянется, что спирта у группы не было, Слобцов находит флягу со спиртом и приносит Брусницыну, была ли эта фляга из палатки Дятлова или личная фляга Слобцова, не уточняется. Через два дня прокурор Темпалов нюхает пустую фляжку в палатке Дятлова. Вероятно, речь идет о разных фляжках. Версия о том, что Слобцов действительно нашел в палатке Дятлова флягу спирта и распил ее с Бруснициным, а потом подкинул ее назад в палатку, мне кажется мало вероятной. Времена были не те. Да и серьезность ситуации не позволила бы студентам-комсомольцам уничтожать вещественные доказательства.АКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКПЕРТИЗЫ ПАЛАТКИЛист 303-304 УД. «Сшита палатка из толстой хлопчатобумажной ткани защитного цвета. «Общая длина палатки (по коньку) равна 4м.33см, длина одного скоса - 1м.14см, общая ширина примерно 2 м. Высота палатки зависит от её установки…Характер и форма всех указанных повреждений свидетельствуют о том, что образовались они от соприкосновения ткани внутренней стороны палатки с лезвием клинка какого-то оружия /ножа/.Все указанное свидетельствует о том, что нанесены имеющиеся разрезы с внутренней стороны, из палатки. В туристической палатке группы Дятлова на правом скосе полотна, образующего крышу, три повреждения длиной примерно 32, 89, и 42 см. возникли как результат воздействия каким-то острым оружием /ножом/, т.е. являются разрезами.Все указанные разрезы нанесены с внутренней стороны из палатки».И так, размеры палатки: длинна 4330 мм, ширина 2000 мм, высота примерно 1600 мм, объем с учетом провисов около 6 м. куб. Если в палатке находятся 9 человек с вещами, объем воздуха остается 5 м. куб. Это пригодится для дальнейшего анализа. И туристы сами изнутри разрезали палатку, чтоб очень быстро выбраться.ОТКУДА ТРАВМЫ?В данном анализе я объясняю, что явилось первопричиной гибели группы Дятлова. Но у большинства возникает вопрос: а откуда взялись страшные травмы на трупах? Сразу замечу, что я не патологоанатом и даже не медик, поэтому на своей правоте трактовки травм не настаиваю.На всех трупах обнаружены ссадины, царапины, гематомы. Учитывая, что туристы последние свои последние часы вели борьбу за выживание, причем в темноте и отравленные парами какого- то органического растворителя, это естественно.У двоих отсутствуют глазные яблоки и у одного язык. Это постарались хищные зверьки и птицы.У Слободина трещина черепа 6 см. Он единственный был в шапке, соответственно последней замерзала верхняя часть мозга, а все отверстия черепа расположены в нижней части и, соответственно, замерзли ранее. Мозг на 75% состоит из воды, и при замерзании и расширении череп просто треснул.У Золотарева и Дубининой сломаны ребра. Протокол обнаружения трупов. Лист 341 УД. «Все трупы находятся в воде. Они были раскопаны из-под снега глубиной от 2,5 метров до 2-х метров». Толщина снега достаточна, чтобы раздавить грудную клетку за 3 месяца.Тибо-Бриньоль. Вдавленный перелом правой височнотеменной области. Это явный след удара или падения. Точнее должны определять специалисты.У остальных туристов серьезных травм нет.ЧТО ЗА ЖИДКОСТЬ БЫЛА В ФЛЯГЕ?Ну и основной вопрос. Что же за жидкость могла быть во фляге, и привела к трагическому финалу. Вот список основных претендентов:БР-2 (Обезжириватель универсальный)КеросинКсилолНефрас С2-80/120 (БР-2, Бензин Галоша/Калоша)Растворитель 646Растворитель 650Растворитель Р-4Растворитель Р-5Растворитель P-12ТолуолСпирт изопропиловыйБутиловый спиртЭтилцеллозольвЭтилацетатОртоксилол нефтянойЕсть такой параметр - «ЛК50». Это концентрация (летальная), вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном воздействии, выражается в миллиграммах на кубический метр воздуха (мг/м3), к человеку это тоже относится.Так вот, «ЛК50» для веществ III класса опасности (перечисленные выше горючие химические жидкости) составляет от 5000 до 50000 мг/куб.м. Для палатки Дятлова с объемом воздуха 5 куб.м. это составляет от 25 до 250 г. испарившегося продукта. При этой концентрации погибла бы половина туристов. Но для тяжелого отравления хватило бы значительно меньшего количества продукта .ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙИтак, что происходило 1 февраля 1959. Туристы поставили палатку. Начали готовиться ко сну. В палатке размером 4330х2000 одновременно лежа переодеваются 9 человек. Кто-то готовится зажечь печку и открывает флягу с горючей жидкостью. Ближайший сосед выбивает флягу рукой или ногой, она летит по палатке, обливая вещи и людей.Сначала это кажется смешным, но через несколько минут начинается воздействие паров. Еще через несколько минут все понимают, что оставаться в палатке – смерть. Счет идет на секунды - каждый лишний вздох отравленного воздуха может оказаться смертельным. Туристы режут палатку выходят на чистый воздух. Возвращаться в палатку нельзя, это они понимают. Но поскольку восприятие ситуации под действием паров токсической жидкости уже неадекватное, вместо того, чтобы проветрить палатку, принимается решение идти в лесок и переночевать у костра. Полураздетые туристы идут от палатки, поддерживая друг друга…Финал трагический.В серьезном туризме бывает все.Ребята боролись за жизнь до конца. Вечная память».КОММЕНТАРИЙ ВРАЧАВаграм Мовсисян, специалист МАСЦ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, врач анестезиолог-реаниматолог НИИ СМП им. Склифосовского:Теоретически отравление каким-то химическим веществом могло бы быть – этим бы можно объяснить и спешное покидание палатки из-за возникшего удушья, и нелогичные действия из-за помутнения рассудка и даже ослепления. Подобные воздействия можно наблюдать при отравлении химическим оружием или каким-либо высокотоксичным веществом. Однако наличие подобных веществ в диких местах предположить очень сложно. Принесли с собой? Зачем? Да и трудно представить, что у кого-то был допуск к боевым отравляющим веществам.Поэтому можно было бы согласиться с автором новой версии об отравлении каким-либо видом растворителя. Уж к подобным веществам допуск был у всех. Но здесь есть один момент. Да, они могли отравиться внутри палатки, но как только они выбрались на свежий воздух, воздействие химического вещества пошло бы на спад. И довольно быстро туристы пришли бы в себя и постарались бы вернуться к палатке, чтобы хотя бы забрать вещи. Но они нелогично ведут себя довольно долгое время – около четырех часов: бросают костер-единственный шанс на выживание, делают непонятный настил, карабкаются зачем-то на кедр и т.д. Так долго отравление парами растворителя воздействовать не может. Точнее – это возможно, если бы их накрыло огромное облако ядовитых паров, как это было при химических атаках в Первую мировую. И они бы постоянно находились под отравляющим воздействием. Но даже если бы некое отравленное облако и существовало (как утверждают, например, приверженцы отравления ракетным топливом от потерпевшей аварию баллистической ракеты), то оно способно держаться только в тихую погоду. На перевале же, судя по результатам современной прокурорской проверки, в ту трагическую ночь бушевала метель.КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАНиколай Андреев, писатель, автор вышедшего в издательстве «Комсомольская правда» бестселлера «Тайна Перевала Дятлова. Все документы и главные версии о самой загадочной истории века»:- Эта версия — надышались парами чего-то — не новая. В какой-то очень малой степени можно допустить, что пары чего-то погнали их из палатки. Но выскочили, отдышались бы, проветрили бы палатку, вернулись в неё, кое-как заштопали скат. И улеглись спать. Чего им бежать так далеко вниз?Кроме того - вряд ли токсичное вещество могло так подействовать на всех в одинаковой пропорции (дальность от источника отравления, время воздействия, количество вдыхаемых паров, разные весовые категории), что они одновременно рванули из палатки. И самое главное - эта версия слабо объясняет разнообразные травмы членов группы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеревал Дятлова: кто первым нашел палатку погибших туристовРазбираемся, могли ли лесники Пашин и Чеглаков обнаружить палатку на два дня раньше объявленной даты её нахождения (подробности).Перевал Дятлова: Зачем на поиски пропавших туристов приезжал военный дознавательСпецкоры kp.ru продолжают расследование уральской трагедии (подробности).Уголовное дело по гибели группы Дятлова закрыли преждевременноТак считают юристы, которые тщательно изучили документы следствия во время прокурорской проверки (подробности).