Нового президента США опять назовет Флорида

На избирательном участке в Бруклине. Фото: REUTERS

Работающий в Москве американский журналист убежден, что, как и двадцать лет назад - во время противостояния Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора, судьба нового президента страны будет зависеть от итогов голосования в этом курортном штате.

Выборы президента США похожи на чемпионат НХЛ: цель не в том, чтобы забить больше голов, а в том, чтобы выиграть больше матчей. Если одна команда в финальном противостоянии выиграет стартовый матч со счетом 5:0, а затем ее соперник победит эту команду в следующих четырех играх со счетом 1:0, никто не оспорит, что он стал чемпионом. И неважно, что общий счет голов 4:5 не в его пользу.

Американские президентские выборы состоят из 51 "матча" (по числу штатов и федерального округа Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон). В зависимости от величины населения, каждый из пятидесяти штатов плюс округ Колумбия стоит определенное количество баллов - голосов так называемых «выборщиков». Огромная Калифорния с городами-мегаполисами стоит 55. Сельский Вайоминг стоит 3. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов в данном штате, получает все баллы штата, независимо от того, набрал ли он 99% голосов людей или всего лишь 50,1%. Чтобы стать президентом, нужно набрать в совокупности не менее 270 баллов.

Дональд Трамп выступает перед избирателями Фото: EAST NEWS

В большинстве штатов матч совсем не захватывающий. Джо Байден, безусловно, победит в крупных либеральных штатах, таких как Калифорния (55 баллов) и Нью-Йорк (29 баллов), а Дональд Трамп победит в более мелких консервативных штатах, таких как Оклахома (7 баллов) и Алабама (9 баллов). Во время предвыборной кампании кандидаты даже не посещают такие места, поскольку все уже знают, какой там будет результат.

Но есть несколько штатов, которые не являются ни либеральными, ни консервативными. Эти «колеблющиеся штаты» определяют, кто в итоге наберет больше баллов. Таким образом, последние несколько недель оба кандидата проводили много времени в Пенсильвании (20 баллов), Мичигане (16 баллов), Флориде (29 баллов), Северной Каролине (15 баллов) и Висконсине (10 баллов). Ожидается, что Байден победит в Мичигане и Висконсине, а Трамп, скорее всего, выиграет в Северной Каролине и Флориде. Это означает, что кандидат, победивший на выборах в Пенсильвании, наверняка вступит в должность президента. Последние опросы оттуда дают Байдену небольшое преимущество.

В нормальных условиях вы могли бы проснуться 4 ноября, зайти в интернет и узнать результаты. Но в этом году окончательный подсчет может остаться неясным в течение нескольких дней или, в худшем случае, нескольких недель. Из-за пандемии коронавируса до 40% американцев голосуют по почте. В Пенсильвании местный закон требует, чтобы конверты с бюллетенями, присланные по почте, открывались только после закрытия избирательных участков в день выборов. Поскольку Трампу плевать на опасность коронавируса, большинство его сторонников лично придут на участки, чтобы опустить свой бюллетень в урну. С другой стороны, электорат осторожного Джо больше боится вируса и более склонен отправить свой бюллетень по почте. Поэтому есть основания ожидать, что Дональд Трамп выиграет выборы в Пенсильвании среди тех, кто проголосует лично 3 ноября, и может объявит себя победителем до того, как все голоса будут подсчитаны. Если президент предпримет такой шаг, то на улицах разразится хаос, и не только в Пенсильвании.

Джо Байден выступает с предвыборной речью Фото: REUTERS

Но может сложиться и по-другому. Флорида и Северная Каролина проводят свои выборы иначе. В этих штатах сотрудники избирательных комиссий начинают подсчет бюллетеней, полученных по почте, по мере их получения. Поэтому утром 4 ноября, уже должны быть доступны полные результаты из этих двух «колеблющихся штатов». Если Байден победил в одном из этих слегка протрамповских штатов, то он почти наверняка победит и в более нейтральной Пенсильвании. Другими словами: если Трамп победит во Флориде, это не означает, что он определенно выиграл выборы, но если он проиграет "флоридский матч", тогда он почти наверняка проиграл чемпионат Америки. В этом случае, Трампу просто невозможно будет объявить себя победителем, сколько бы времени ни потребовалось Пенсильвании для окончательного подсчета.

В 2000 году Флорида была горячей точкой на спорных выборах между Альбертом Гором и Джорджем Бушем-младшим. В 2020 году Флорида может спасти Америку от конституционного кризиса. Чтобы утром 4 ноября понять, будет ли в Америке мир или хаос, посмотрите на результаты "матча" во Флориде.

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