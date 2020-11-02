Хоккеиста Игоря Мусатова - бывшего мужа гимнастки Канаевой - посадили на 4 года

В понедельник, 2 ноября, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего хоккеиста «Спартака» Игоря Мусатова к четырем годам колонии общего режима за махинации с криптовалютой. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В понедельник, 2 ноября, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего хоккеиста «Спартака» Игоря Мусатова к четырем годам колонии общего режима за махинации с криптовалютой. Мусатов был арестован еще в сентябре 2019 года и все это время, пока шло следствие, находился в СИЗО.

Экс-хоккеист, известный своими пьяными дебошами, в 2018 году фактически «кинул» своего нового знакомого, которому он обещал продать криптовалюту по выгодному курсу. Бизнесмен отдал 45 млн рублей, или 800 тысяч долларов по тому курсу, но так ничего и не получил.

Потерпевший Абелян написал заявление в полицию, а Мусатов отправился в бега, так что вскоре был объявлен в розыск. А после того, как его нашли, судья отправил его в СИЗО, отказав в домашнем аресте.

Игорь Мусатов известен не только своими жесткими выступлениями на хоккейной площадке и за ее пределами, но и тем, что в 2013 году женился на двукратной олимпийской чемпионке Евгении Канаевой. Известные спортсмены устроили шикарную свадьбу, на которой присутствовала чуть ли не вся сборная России по художественной гимнастике во главе с тренером Ириной Винер. В 2014 году у Евгении и Игоря родился сын.

Но постепенно обстановка в семье стала портиться, и после череды дебошей хоккеиста пара разошлась.

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