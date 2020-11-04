«Он говорил, что сожжет мой дом»: Бывшая жена убитого «мясного короля» жаловалась, что Маругов угрожает ей и пытается отнять недвижимость

Татьяна утверждает, что проблемы начались, когда она попыталась вникнуть в работу завода

В Подмосковье продолжается расследование убийства бизнесмена Владимира Маругова, владевшего мясоперерабатывающими производствами. В ночь на 2 ноября он был застрелен из арбалета на своем загородном участке. Со слов его гражданской жены Сабины Газиевой, двое неизвестных требовали, чтобы Маругов отдал хранившиеся в доме деньги, но в итоге убили его.

Вечером в понедельник был задержан первый подозреваемый. 49-летний Александр Мавриди отказался давать показания. Но в следствии не исключают, что мужчина - всего лишь исполнитель убийства. Кто же заказчик? Следствие отрабатывает несколько версий. Но при этом, по некоторым данным, Мавриди может быть связан с бывшей женой Маругова Татьяной. По крайней мере, следователи сейчас этого не исключают.

- У Татьяны, как и у многих, были определенные мотивы, чтобы устранить Маругова, - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Впрочем, никакого секрета здесь нет. О своем затяжном судебном конфликте Татьяна Маругова сама рассказывала - в 2018 году она приходила в программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

РАЗЛУЧНИЦА

Со слов женщины, разлад в их с Маруговым семье начался из-за любовницы.

- Половину нашей жизни в нашей постели лежала другая женщина. Там была параллельная жизнь - покупка машин, квартир.

Этой второй женщиной была Сабина Газиева (та сама гражданская жена, которая была с Маруговым в момент нападения грабителей, была вместе с ним связана, но сумела освободиться, сбежать и вызвать полицию). В начале 2010-х бизнесмен обратил внимание на симпатичную сотрудницу одной из его компаний, а в 2015-м она родила ему ребенка. В тот момент, как говорят, он и принял окончательное решение уйти из семьи.

- Во время развода он проявил неслыханную щедрость, - рассказывала Татьяна Маругова. - Он оставил загородный особняк на Рублевке, квартира в центре Москвы и даже колбасный завод - так как наш сын его единственный наследник. (Общий сын Маруговых разбился в аварии в 2019-м, ему было 23 года. На момент записи интервью он был еще жив, - Авт.). Завод меня с самого начала смущал. Было какое-то предчувствие.

После развода бизнесмен оставил бывшей семье особняк, квартиру и завод, а потом потребовал все назад

«Я ПОНЯЛА, ПОЧЕМУ ОН ТАК СИЛЬНО ИСПУГАЛСЯ»

Татьяна утверждает, что проблемы начались, когда она попыталась вникнуть в работу завода.

- Однажды приехал мой двоюродный брат, он работает у Маругова. Говорит: за несколько месяцев 2015 года Володя вывел с завода 150 миллионов и перечислил на винную компанию. (Этот бизнес предприниматель переписал на новую пассию, - Авт.). Я стала ездить на этот завод, попросила посмотреть балансы. Плюс черную бухгалтерию - да, она там тоже была. Со стороны Маругова начался гром и молния. Он звонил и ругался. Потом я поняла, почему он так сильно испугался - в бухгалтерских документах жуткие цифры. Сколько там крутилось денег, мы даже не знали!

Получается, бизнесмен формально оставил бывшей жене и сыну завод как действующий бизнес, который постоянно генерирует деньги, но продолжал его контролировать и выводил активы?

После этого, по словам женщины, Владимир Маругов потребовал, чтобы экс-супруга и сын вернули ему имущество, переданное по мировому соглашению. И подал на них в суд.

- Он предоставил поддельные документы, оформленные задним числом, с моими поддельными подписями.

ЖИЛ НА ДЕНЬГИ ОТЧИМА?

Юрист Маруговой объясняет, что в суде предприниматель доказывал, что особняк, квартира и завод были приобретены на деньги его отчима Александра Беленького - якобы тот давал займы на покупку этих объектов, в общей сложности 5,8 млн долларов.

- Но ведь Александр Беленький много лет работает на госслужбе, он является гендиректором Москонцерта, - объяснял адвокат. - Разве он мог иметь такие деньги?

- После отказа переоформить имущество, со стороны бывшего мужа начались угрозы, - завила Татьяна Маругова. - Мне говорилось, что я буду лишена жизни, чтобы я угомонила своих юристов. Он угрожал, что сожжет мой дом. Сказал: «Если ты не подчинишься, я все равно все у тебя отберу». Мы три года находимся в этой страшной войне. Суд признавал, что мои подписи на его документах - подделки. Но Маругов не боится сесть в тюрьму.

Насколько известно, судебные тяжбы между бывшими супругами на момент гибели Владимира Маругова не были закончены. При этом со своей новой пассией Сабиной Газиевой он оформлять брак не стал.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему убили «мясного короля» Владимира Маругова: жены, кредиторы или грабители-непрофессионалы

Рассмотрели главные версии убийства предпринимателя Владимира Маругова (подробности).

«На самом деле они приходили убивать, а не грабить»: Новые детали дела о расправе над «мясным королем»

Задержанный подозреваемый оказался близким другом бывшей жены убитого Владимира Маругова (подробности).