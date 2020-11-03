Почему Вена превратилась в ад: сначала мигрантов встречают с плакатами "велкам!", а потом рисуют карикатуры на их пророка

Почему Вена превратилась в ад Фото: REUTERS

Когда 9 лет назад мы переехали в Вену, это был тихий рай.

Ни одного нищего на улицах. Вежливые, улыбчивые мусульманки в платках, но без хиджабов, спокойные, хорошо одетые восточные мужчины - их было немного, но они не внушали беспокойства. Казалось - здесь все друг друга если не любят, то уважают.

И вот - нападение на синагогу в центре Вены, убийцы в балаклавах стреляют прямо на одной из любимых венцами улиц, прохожие мечутся перед входом в метро, падают на пол, прячутся за палатками, крики, стоны, кровь на полу у кафе.

Кто виноват в этом?

Да сами европейские власти и виноваты.

Потому что - ну это же идиотизм! Годами провозглашать политику открытых дверей для мигрантов. Встречать их плакатами «велкам!», даже зная, что среди приезжих - члены террористических группировок. Что вербовка в отряды происходит прямо в лагерях беженцев. Что вокруг некоторых имамов организованы террористические группы, где обучают молодняк бороться с неверными, которые их приютили.

Ничего не делать, когда радикальные исламисты нападают на улицах на женщин, закрывать глаза на изнасилования, стыдливо не называть национальность и вероисповедание террористов. Бояться заходить в их кварталы: не дай бог разозлятся.

Создать в Европе совсем другую жизнь. Когда католики не могут открыто праздновать рождество - вдруг мусульмане обидятся? Запретить рождественскую символику, сделать абстрактными поздравительные рождественские открытки - стыдливо написать на них «С праздником». В некоторых особо продвинутых городах - отказаться от рождественских елок на улицах.

Сдать все. Покой, правопорядок, христианские ценности. Показать, что радикалы могут делать, что хотят.

А потом раз - и опубликовать карикатуры на их пророка. Ссылаясь на свободу слова.

Вызвать этим волну терроризма. И еще раз - показать эти карикатуры на уроке. Зачем?

А потом еще и Макрону наговорить жестких благоглупостей, вызвавших новую волну терактов.

Вы сначала наведите порядок. Вышлите всех, кто нарушает закон. Заставьте приезжих жить по европейским правилам. Не принимайте тех, кого не сможете ассимилировать и встроить в европейскую культуру. Избавьтесь от радикальных элементов.

А уж потом ... Да нет, и потом тоже не надо. Нельзя публиковать карикатуры на пророка в принципе. Но особенно нельзя это делать, зная, что вам нечем тушить пожар радикального ислама. Это все равно что встать перед крайне агрессивным человеком с ножом и начать его оскорблять.

Вы для начала нож у него заберите.

Конечно, ответ радикалов неадекватен. Но политики обязаны предвидеть такой ответ. Они должны искать выход из созданной ими же ситуации так, чтобы сохранить своих граждан. А не подставить.

Смотрю на эти кадры.

Несколько дней назад я здесь проходила. Веселая улица прямо над Дунаем. Самое вкусное в Вене мороженое. Тут всегда полно народу. Даже при коронавирусе. Теперь здесь один человек убит, 15 ранено.

Власти просят жителей в этом районе сидеть дома. Воздержаться от поездок в общественном транспорте. С учетом карантинных мер надо уже просто не дышать.

Похоже, сериал под названием «Человечество» открывает новый сезон. И кажется, это будет триллер.

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