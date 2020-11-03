Заманил в квартиру психотропными веществами: следователи опросили заложника обвиняемого в убийстве «мясного короля»

Спасенный заложник до сих пор находится в шоковом состоянии. Его доставили в больницу, но позже привезли на допрос в Следственный комитет Фото: Иван МАКЕЕВ

В расследовании громкого уголовного дела об убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король», случился неожиданный поворот. Во вторник, 3 ноября, в квартире главного обвиняемого, 49-летнего Александр Мавриди, уроженца Казахской ССР, нашли заложника. Мужчина пенсионного возраста был пристегнут наручниками к металлическому изголовью кровати. В такой состоянии его держал сам Мавриди, который требовал у бедняги переписать на него всю свою недвижимость. Напуганный мужчина уже успел сделать дарственные на две квартиры в Москве. Но Мавриди этого было мало, он позарился еще и на недвижимость мужчины в Испании.

Спасенный заложник до сих пор находится в шоковом состоянии. Его доставили в больницу, но позже привезли на допрос в Следственный комитет. На видео, которые сделали следователи, видно, что он сильно волнуется.

- Откуда привезли вас? – спросил следователь.

- Откуда привезли. С квартиры, я там в первый раз в жизни был!

Спасенный заложник уже опознал Мавриди. Известно, что в съемную квартиру в Москве преступник заманил его обманом. Используя психотропные вещества, он убедил мужчину, который много лет работал юристом, подписать нужные ему документы. И, скорее всего, таких эпизодов в жизни Мавриди было множество. В ходе обысков нашли и другие дарственные на недвижимость, оформленные на подозреваемого.

Последний, кстати, играет в молчанку. Он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Известно, что убийство Владимира Маругова он задумал после общения с его бывшей женой. Женщину тоже уже опросили следователи. Но, по предварительным данным, о преступных планах Мавриди она не знала.

Тем временем подельник Мавриди, вместе с которым он ворвался в дом предпринимателя, до сих пор находится в розыске.

- Расследование уголовного дела продолжается. Назначено проведение ряда экспертиз. Следствие настаивает на аресте подозреваемого в убийстве предпринимателя, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Уже сегодня, 3 ноября, Мавриди доставят в городской суд подмосковного города Истра. Скорее всего, его арестуют на два месяца.

Напомним, как развивались события. В ночь на понедельник, 2 ноября, двое мужчин в масках проникли на территорию участка Маругова в Подмосковье. Бизнесмен и его гражданская жена в этот момент были в бане. Преступники связали их и потребовали, чтобы Маругов сообщил, где хранит деньги. Женщине удалось освободиться, убежать и вызвать полицию. Но когда полицейские прибыли к дому, преступники уже сбежали, а Маругов был мертв - застрелен стрелой из арбалета. Той же ночью нашли брошенную грабителями машину (внутри много вещдоков, включая арбалет). Вечером вчерашнего дня был задержан первый подозреваемый - 49-летний Александр Мавриди, уроженец Казахской ССР. Он отказался от дачи показаний. 3 ноября во время обыска в квартире, которую он арендовал в Москве, был обнаружен заложник.

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