«В случае победы Трампа лихорадки с рублем не будет»: Как выборы в США повлияют на российскую валюту

B России сегодня торгов нет в связи с праздничным днем Фото: REUTERS

Политические прогнозисты достаточно высоко оценивают шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом США. По состоянию на полдень по московскому времени подсчет не завершен лишь в шести ключевых штатах, и в пяти из них пока лидирует Трамп. Победа в них обеспечит ему превосходство над соперником от демократов – Джо Байденом.

В эфире Радио «Комсомольская Правда» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему первые результаты с избирательных участков привели к росту стоимости акций американских компаний.

- Рынки, мне кажется, празднуют окончание неопределенности, - отметил экономист. - Но тут все-таки ощущение, что они торопятся. Если говорить о нашем рынке, то он нас предупреждал о победе Байдена. Потому что это ослабление рубля накануне выборов - это страх того, что Трамп проиграет, Байден победит, а мы сыграем на опережение, соответственно, против рубля. Вот это была наша реакция, домашняя. А, видимо, президентом будет все-таки Трамп, и на Трампа рынок тоже реагирует неплохо, потому что Трамп он не просто на то, чтобы раздать деньги всем больным (я говорю о корпоративном секторе), а на то, чтобы как-то вылечить американскую реальную сферу экономики, сделать ее вновь эффективной.

Также Василий Колташов отметил, что хотя в России сегодня торгов нет в связи с праздничным днем, дальнейшего падения рубля мы бы вряд ли увидели.

- Возможно, мы бы не видели какого-то особо лихорадочного состояния у рубля. Хотя какие-то метания были бы в этот день, по крайней мере, внутренней части торгов, просто потому, что рынок уже выбрал победу Байдена (по крайней мере, такие настроения создавали ключевые спекулянты).

Победа Трампа, если она произойдет, стала возможна благодаря голосам американской глубинки, уверен Колташов.

- Избиратели в центральных штатах Америки сказали «нет» политике глобализации, финансиализации (преобладание банковской и финансовой сферы над реальным сектором – прим.ред.) и политике отсутствия собственной перспективы. Это безработица, низкие доходы, невозможность приобретать жилье, устраивать своих детей, разбираться с их долгами. Но у Трампа все равно рецепты очень скромные. Он все-таки остается таким республиканским консерватором, который не верит в то, что доллар падет, - сказал Василий Колташов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто лидирует на выборах президента США 2020: Трамп уже заявил о победе, а Байден предлагает дождаться результатов

В нескольких важных штатах подсчет голосов приостановили, кто лидирует на выборах президента США 2020 может стать известно лишь в среду (подробности)

"Легкой победы не будет ни у кого": Когда назовут президента США и от чего зависит итог голосования

Эксперты в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировали возможный исход американских выборов (подробности)