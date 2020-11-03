В Швейцарии задержали двух человек в связи с терактом в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В швейцарском кантоне Цюрих задержали двух человек по делу о теракте в Вене. Об этом сообщила полиция города Винтертур.

Правоохранители уточнили, что одному из задержанных 18 лет, другому - 24 года. «В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования», - отметили в полиции.

Напомним, серия нападений в Вене произошла в понедельник, 1 ноября. В результате теракта пострадали 22 человека. Ранее правоохранители арестовали 14 человек, подозреваемых в причастности к нападению. Как сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, среди задержанных есть выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер не исключил, что в теракте принимал участие один стрелок, которого убили правоохранители. Глава МВД сообщил, что им оказался 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, уже имевший судимость за связь с исламистами, а при нападении был вооружен укороченным автоматом Калашникова, винтовкой и мачете.