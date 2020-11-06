Сергей Нарышкин: Запад пытается проецировать ситуацию в Белоруссии на Россию. Эти технологии известны давно

Директор СВР Сергей Нарышкин. Фото: ТАСС

20 декабря Служба внешней разведки России (СВР) отметит свое столетие. В преддверии этой даты директор СВР Сергей Нарышкин дал большое интервью руководителю МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Вот некоторые из высказываний Сергея Евгеньевича:

ОБ ИНФОРМАЦИИ РАЗВЕДКИ

"СВР уведомляет президента России практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в Службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды... Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки... Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие – работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы".

О ВЫБОРАХ В США

"Наши оценки: социальный кризис будет углубляться независимо от того, кто победит. Очевидно, что проигравшая сторона не согласится с результатами, и это еще в большей степени подстегнет радикалов выйти на улицу".

О СИТУАЦИИ В БЕЛОРУССИИ

"Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам... Очевидно – то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию. Но, признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии "цветных революций" известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира".

ОБ ОТРАВЛЕНИИ НАВАЛЬНОГО

"Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке. Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой "сакральной жертве". Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа все-таки лидеров оппозиции... Этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине".

О КОРОНАВИРУСЕ

"Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения. Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией. Поскольку мы располагаем большими возможностями по получению, по добыванию информации, и поскольку мы имеем значительные аналитические ресурсы внутри Службы внешней разведки, то, конечно, мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом".