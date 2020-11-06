Новая нефть: Коронавирус поможет России завоевать мировой рынок меха

У норок нашли мутировавшую версию коронавируса SARS-CoV-2, которая может передаться человеку. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Дании готовят настоящий геноцид. Правда, направлен он не против какого-то народа или религиозной группы, а против норок – зверьков, которых разводят ради меха. Дело в том, что у этих животных нашли мутировавшую версию коронавируса SARS-CoV-2, которая может передаться человеку. Решение радикальное – пустить под нож всех зверьков, содержащихся на фермах.

В стране обнаружили 12 человек, которые подхватили ковид от норок. Хуже всего то, что это новая разновидность вируса, которая снижает способность организма вырабатывать антитела, а значит, делает любую вакцину менее эффективной. По разным даным, в стране от 15 до 17 млн особей норок (народу, кстати, там живет чуть меньше 6 млн человек).

Наши чиновники быстро смекнули, что датчанину смерть, то нашему человеку хорошо. Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что решение датских властей открывает дорогу на мировой рынок российским производителям меха. О сложившейся ситуации «Комсомольская правда» поговорила с президентом Российского пушно-мехового союза Сергеем Столбовым.

- Давайте сначала поговорим о российских делах. Как у нас с норками?

- В начале 90-м мы добывали порядка 14 млн шкурок, сегодня – 1,5 млн. Было большое падение именно в 90-е, когда в животноводстве происходили те же, скажем так, невеселые процессы, что и в других отраслях. Кстати, знаете, кто занял наше место на мировом рынке? Дания с тех самых 90-х нарастила объемы с 3 до 15 млн шкурок.

- А ведь когда-то экспорт пушнины был чуть ли не главной статьей доходов государства российского…

- Времена меняются. Если вас это утешит, мы по-прежнему мировые монополисты по соболю. Добываем примерно 700 тысяч шкурок дикого зверя в год, еще 90 тысяч разводят на фермах.

На звероферме, выращивающей норок Фото: Влад КОМЯКОВ

- Как относитесь к решению датских властей? Им, конечно, не впервой так обращаться с животными, вспомните жирафа Маркуса, которого забили на глазах у маленьких посетителей зоопарка Копенгагена.

- В Дании принято самое примитивное решение: все уничтожить, утилизировать, сжечь. Хотя до официального забоя норок на получение шкурковой продукции оставалось 5-10 дней. Думаю, шкурки можно было бы обработать, никакой опасности бы не было. Коронавирус же до сих пор мало изучен, носителем может быть кто угодно. Такими темпами мы и до уничтожения домашних собак и кошек дойдем. Самое печальное, что уничтожается лучший мировой генофонд. Многолетний труд тысяч ученых сведен на нет одним политическим решением.

- Без политики не обошлось?

- Коронавирус в этом случае сыграл на руку защитникам прав животных. Дания и Европа в целом не будут восстанавливать фермы.

- А вообще спрос на мех падает стараниями защитников прав животных?

- Тут есть другие факторы. Сейчас ковид, до этого была теплая зима. Но последние 10-15 лет именно по норке было перепроизводство почти в 2 раза – стараниями китайцев.

- Наш Минпромторг утверждает, что случившееся – отличный шанс для российских производителей. Сможем им воспользоваться?

- Всегда, если крупный игрок уходит с рынка, ниша освобождается, и это шанс для других. Тем более, что речь идет примерно о 40% мирового рынка норки – столько приходится на Данию. Из-за забоя всего поголовья в Дании на мировом рынке вырастут спрос и цена. Это хороший шанс для наших производителей. Правда, экспорт норки – это, скорее, мечты или очень смелые предположения. Нам бы для начала покрыть потребности внутреннего рынка. Сейчас отечественной пушнины хватает, чтобы закрыть в лучшем случае 50% потребности страны. За границу же мы продаем 150-200 тысяч шкурок.

Российские меха могут стать второй нефтью. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- А мы продаем именно шкурки? Не готовые шубы?

- Все экспортируют шкурки, а не готовые изделия, так сложилась система. Их реализуют через аукционы, есть такой и в России, проходит в Санкт-Петербурге.

- Что нужно нашим производителям, чтобы занять место датчан?

- В первую очередь гарантии от государства, что у нас такого массового забоя не случится. Потому что сейчас никто не может быть уверенным, что не найдутся горячие головы, которые решат бороться с коронавирусом такими радикальными методами.

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