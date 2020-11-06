Киргизы снесли забор у Белого дома: "Зачем он нужен, если от революции не спасает?»

Кованное ограждение, опоясывавшее местный парламент, служило скорее симпатичной символической преградой Фото: REUTERS

В самой революционной республике бывшего СССР – Киргизии решили снести (и ведь сносят - в прямом эфире на всех телеканалах), пожалуй, самое бесполезное сооружение в СНГ – забор у местного «Белого дома».

Кованное (и кстати, красивое) ограждение, опоясывавшее местный парламент, служило скорее симпатичной символической преградой. И ее азартно преодолевали все, кому не лень.

Его брали на моих глазах те, кто свергал президента Акаева в пользу Бакиева. Потом через забор лезли те, кто свергал Бакиева… Осенью 2020-го, когда эта хлипкая преграда снова пала, встал философский вопрос – а зачем она вообще?

Понятно, что такой вопрос не родится у неприступной и священной для российских граждан Кремлевской стены, тем более никто из душевноздоровых не спросит в городе Минске – зачем по выходным в городе вырастает живой забор из суровой белорусской армии?

В Киргизии рассудили мудро. Где-то даже по-буддистки.

"Никаких препятствий для народа быть не должно. Этот забор не спасал и не спасет власть. Если не будет препятствий, то мы будем ближе к народу", - заявил новый спикер киргизского парламента Мамытов журналистам. И рабочие тут принялись демонтировать...

Нет, не забор.

В Киргизии сейчас пытаются снести интернациональную иллюзию многих властей и народов, что за условным Забором (спецслужбами, системой охраны, армией) можно спрятаться от революции.

Обычно прячется непопулярный в народе человек, обитающий в выдуманной окружением реальности – что народ его обожает, что на площадь выходит стадо марионеток и наркоманов, а революции происходят только из-за зарубежного финансирования и ротозейства чиновников и спецслужб.

Его логика «час переждать, да ночь продержаться». Житейская, человеческая. Отсидеться, спрятаться от дождя в плохую погоду, а потом – глядишь, снова солнце, и люди будут все так же улыбаться тебе, как в тот день, когда ты только шел на президентский срок...

Непопулярный правитель никогда, к сожалению, не поверит – что по большей части революцию организовал ... он сам. Где-то набедокурил с экономикой, где-то не приструнил силовиков, где-то схимичил с выборами, где-то сморозил обидную для народа глупость, где-то устарел, где-то постарел, а чаще – просто надоел...

Не поверит. А потому будет думать – что Забор и верные Стражники спасут его (или как обычно говорят Свергаемые - страну).

Не спасут. Только замучают, пропитают государство кровью, страхом, беззаконием. Но не спасут.

Интересно, что в странах с новорожденной демократией, как Киргизия, это пока понимают.

Но со временем у властей часто сдают нервы.

Помню, деревянную дверь в резиденцию президента Абхазии, революционеры ломали два раза. На третий - президенту поставили новую, мощную, железную, на которую абхазцам при следующей революции (тьфу-тьфу) придется потратить лишние полчаса.

Уверен, в Сухуми уже осторожно подумывают построить Забор, чтобы хоть как-нибудь отодвинуть народ от власти.

Кстати, могут взять у киргизов.

Если те вдруг скоро не передумают.

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