Поддержали опозоренного Дзюбу: Малахов разделся, Лобода в ярости, а Боня исполнила сочный тверк

Артему Дзюбе сейчас нужна поддержка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артем Дзюба из-за интимного скандала с пикантным видео лишен возможности выступить за сборную России. Главный тренер Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста на ближайшие три матча, дабы не провоцировать болельщиков и дать спортсмену возможность прийти в себя. Меж тем знаменитости поддержали опозоренного спортсмена. Уже известно, что злодеи взломали телефон футболиста, после чего обнародовали очень личное видео отца двоих детей.

Скандал с Артемом Дзюбой, чье интимное видео слили в Сеть, и не думает утихать. В этой ситуации обыватели разделились на два лагеря. Одни считают, что, мол, нечего подобные кадры снимать на телефон. Другие, напротив, отстаивают право на личную жизнь. Ведь футболист никого не убил, пьяным не замечен, прекрасный отец и муж. А его травят и, по сути, лишают карьеры из-за тех, кто подло выкрал видео с телефона спортсмена.

Помимо того, что он не вызван на сборы, так еще и в матче с "Краснодаром" Дзюбу лишили капитанской повязки. Главный тренер "Зенита Сергей Семак решил, что сегодня команду на поле выведет хорват Деян Ловрен. Артем же значится в стартовом составе.

Звезды решили поддержать Артема. Первой за него яростно вступилась Светлана Лобода.

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!", - написала певица. Она сопроводила свой гневный пост хештегами "АртемДзюба" и "ДзюбаКапитан".

Вслед за Светланой пост поддержки разместил Андрей Малахов. Знаменитый телеведущий опубликовал селфи. В кадре он разделся и лег в постель. "Постель - это не футбольное поле! Держись!", - гласит подпись к снимку. Андрей добавил хештег "Дзюбалучший".

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Вика Боня тоже не осталась в стороне. Звезда "Дома-2" записала видео своего сочного тверка в поддержку Артема. Красавица призывно крутит бедрами и машет головой. Она нарядилась в черное боди с глубоким декольте и высокими вырезами по линии бедер. "Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюба на подвиги", - кокетливо написала модель. Она оставила хештеги "Дзюбадержись", "всемылюди", "шуткадня".