Куда пропали фамильные драгоценности семьи Конкиных, хранившиеся у погибшей дочери актера

Сюжет, по которому развиваются события после смерти 34-летней Софии Конкиной, дочери всенародно любимого киношного Шарапова, Владимира Конкина все больше походит на детектив. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сюжет, по которому развиваются события после смерти 34-летней Софии Конкиной, дочери всенародно любимого киношного Шарапова, Владимира Конкина все больше походит на детектив. Спустя почти два месяца после гибели молодой женщины в бассейне на Красной Пресне, обвинение никому не предъявлено и даже обнародованная экспертиза причин смерти, ясности не внесла. Из документа следует лишь что причиной стала асфиксия, вызванная утоплением, но почему женщина пошла под воду и не мог ли кто-то ей в этом помочь — это до сих пор загадка. Не ясно также, кто и зачем удалил записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в бассейне. А в списке подозреваемых по-прежнему трое мужчин, которые в тот день плавали на соседних дорожках.

Еще одна тайна вскрылась после 40-го дня смерти Софии. Оказалось, что у дочки актера хранились фамильные драгоценности.

- Это дорогостоящие антикварные украшения, которые передавались из поколения в поколение. Они были разделены между тремя детьми Владимира Конкина: Часть хранилась у сыновей: Ярослава и Святослава, часть была у Софии, - рассказала kp.ru Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

Фамильные драгоценности Софии до сих пор не найдены. Впервые о них убитый горем отец вспомнил на допросе у следователей.

- Владимир Алексеевич, спросил, где находятся драгоценности. Но ответ тогда так и не получил, - рассказала Юлия Нитченко.

Семья Конкиных опасается, что к пропаже антикварных украшений, стоимость которых может оцениваться в миллионы рублей, причастен любовник Софии, сотрудник сервиса «Трезвый водитель» Михаил Серов.

- Я прочла всю переписку в телефоне Софии. Она часто подругам писала, что не доверяет Михаилу. Были сообщения, в которых она писала, что боится носить украшения с собой, - пояснила Юлия Нитченко.

В последний раз родственники видели драгоценности в тот момент, когда София переезжала из квартиры в Химках к своему новому возлюбленному. Известно, что женщина никогда не носила их собой, хранила в шкатулке. Но где же драгоценности сейчас?

- Думаю, она уже давно сдала их в ломбард. Поймите вы наконец, она бедствовала. Весной во время пандемии работала курьером в Диливери Клаб, - заявил Михаил Серов.

Но если это и так, то куда делись деньги.

- Мы отказываемся верить, что София сдала фамильные драгоценности в ломбард. Это все вранье, что она нуждалась в деньгах. К тому же, если бы она это сделала, то выручила сумму не менее миллиона. Об этом точно знали бы родственники и это позволило бы ей вообще не работать и жить безбедно как минимум год, - заявила Юлия Нитченко.

Назвать список драгоценностей, которые достались Софии по наследству семья Конкиных пока не готова. Известно лишь что это антикварные серьги и кольца с крупными бриллиантами и другими драгоценными камнями.

- Мы очень надеемся, что найдем их в вещах Софии, которые были вывезены из квартиры, которую она снимала вместе с Серовым. Сейчас все они хранятся в квартире Владимира Конкина. По православной традиции до истечения 40 дней после смерти их никто не трогал. Но теперь уже в эту субботу, 14 ноября, вещи будут осмотрены в присутствии сотрудников следственного комитета, - сообщила Юлия Нитченко.

В том случае если бриллианты не найдут, Владимир Конкин подаст заявление в полицию.

Напомним, София Конкина поздно вечером 22 сентября утонула в бассейне в центре Москвы. Скорая зафиксировала клиническую смерть, но еще сутки за жизнь Софии боролись врачи больницы имени Боткина. Что стало причиной смерти, до сих пор не установлено. Однако известно, что в крови женщины был алкоголь и снотворное. Расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» продолжается. В понедельник, 9 ноября, была обнародована судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам причиной смерти стала асфиксия, вызванная попаданием воды в легкие. Однако спровоцировать ее могли заболевания, о которых женщина при жизни ничего не знала. У Софии были проблемы с печенью и сердцем.

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Бриллианты Зыкиной никому счастья не принесли

В этом году исполнилось 12 лет, как не стало известной исполнительницы русских народных песен Людмилы Зыкиной. Многие помнят скандалы вокруг пропавших после ее смерти бриллиантов. Но чем же все закончилось? Часть украшений нашли у ее помощницы Людмилы Свинковой. После скандала ее уволили из ансамбля и сейчас она живет как затворница. Часть украшений продали с аукционов, а деньги поделили между дальними родственниками певицы (своих детей у нее не было): двумя племянниками и племянницей из Пензенской области.

Еще несколько лет назад их называли «миллионерами из трущоб». Они выиграли суд, им полагались все драгоценности певицы. Однако племянники получили лишь часть украшений. Основная часть коллекции по сей день считается пропавшей. И драгоценности уже никто не ищет. Уголовное дело закрыто. А наследники все профукали: никто из них не с мог с умом потратить упавшие с неба деньги.

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