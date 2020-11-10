Путин почтил минутой молчания память погибших в Армении вертолетчиков

Владимир Путин и участники совещания в Сочи перед началом работы почтили минутой молчания память членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого накануне в Армении. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и участники совещания в Сочи перед началом работы почтили минутой молчания память членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого накануне в Армении.

- Это летчики, которые несли службу на военной базе в Армении - это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич, - назвал имена погибших Путин. - Пострадал и штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего. Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будет наказаны.

Президент обратился лично к Сергею Шойгу, поручив ему оказать всю необходимую помощь семьям летчиков.

- Почтим минутой молчания их память, - сказал Путин и все участники совещания поднялись.

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