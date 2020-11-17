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Звезды

Рожденные в пандемию: Как звезды становились родителями в эпоху коронавируса

Многие представители российского шоубиза за последние полгода обзавелись потомством. В основном почему-то рождаются мальчики
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Александра Бортич, звезда фильмов «Холоп», «Я худею», «Как меня зовут», минувшим летом впервые стала мамой

Александра Бортич, звезда фильмов «Холоп», «Я худею», «Как меня зовут», минувшим летом впервые стала мамой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда лишь начали над Москвой сгущаться тучи ковида, буквально накануне закрытия музеев и театров худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. В апреле у 71-летнего режиссера и его 34-летней жены Екатерины Белоцерковской родился сын Филипп. Звучит прямо по-королевски и параметры младенца соответствующие - 3 кг 830гр и 56 см.

Борис Юрьевич был на седьмом небе от счастья и сразу опубликовал в Instagram фотографии счастливой мамы и малыша. Напомним, Екатерина – третья супруга Грачевского. Три года назад они поженились. Сейчас Филиппу Грачевскому уже 7 месяцев. У Бориса Юрьевича есть трое старших детей. Первая жена Галина, с которой он прожил 35 лет, подарила ему сына Максима и дочь Ксению. От второй супруги Анны (она моложе Грачевского на 37 лет) - дочь Василиса.

В мае Александр Анатольевич Ширвиндт в третий раз стал дедушкой и в пятый раз — прадедушкой. Об этом он сообщил со свойственным ему чувством юмора: это же надо набраться такой смелости и нахальства, что в период пандемии произвести на свет троих наследников. А если конкретно: у сына народного артиста - 62-летнего Михаила родился тоже сын – Ширвиндт-младший. Зимой Михаил вступил в официальный третий брак. И новый ребенок – это плод его новой любви. А его дочь от прежнего брака 34-летняя Александра в это же время весной родила близнецов Семёна и Матвея. Вот почему Александр Анатольевич пошутил, что его сын обзавёлся двумя внуками и сам же подарил им дядю, который ровно на месяц младше племянников. Немного запутанно, но главное – все счастливы и здоровы.

26-летняя Александра Бортич, звезда фильмов «Холоп», «Я худею», «Как меня зовут» и др., минувшим летом впервые стала мамой. Она родила сына Александра. Ну а дома малыша просто зовут «кабачок». В начале этого года Бортич, как говорят, зарегистрировала брак со своим возлюбленным владельцем школы ораторского мастерства Евгением Савельевым. Это первый ребенок пары. Удивительно: насколько Бортич не любила «светить» свою личную жизнь, настолько охотно она выкладывает в Инстаграме фото своего малыша, подписывая их: «Ну как такую сладость сохранять в секрете - я не понимаю». Судя по последним фотографиям, ее «кабачку» уже месяцев пять. Кстати, многие поклонники Бортич отметили, что после родов она расцвела и стала ещё краше.

1 октября продюсер Яна Рудковская сообщила в соцсетях: «Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко», которого родила, как мы поняли, 25 сентября суррогатная мать. Рудковская опубликовала семейную фотографию с новорожденным.

У 45-летней Рудковской и 37-летнего Евгения Плющенко – это второй общий ребенок. Больше всех его появлению радуется их первенец 7-летний Саша, более известный как Гном Гномыч.

Яна рассказала, что не исключает, что они с мужем могут еще раз стать родителями. Сама она не рискнула вынашивать малыша, поэтому обратилась за помощью.

У Яны есть два сына от миллиардера Виктора Батурина: 18-летний Николай и 19-летний Андрей. Несколько лет назад Рудковская призналась, что старший сын — для нее приемный. Его биологической матерью является вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

У Евгения Плющенко есть 14 летний сын Егор от первой жены Марии Ермак.

В середине октября Ольга Сутулова и Евгений Стычкин наконец стали родителями. Эта пара вместе уже 13 лет. И вот у них родился сын. Для 40-летней актрисы это первый ребенок. Для 46-летнего Стычкина – пятый. О пополнении в семействе звезда фильма «Содержанки» сообщила в Инстаграме, еще когда находилась в роддоме на улице Правды. И снабдила свой пост фотографией Стычкина после того, как он «принял роды». «Напомним Евгений (46) готовился - готовился и .... оказалось не зря.... Родил парня, принял, все проверил и отправил греться... За возможность такой фотографии мне нужно сказать огромное спасибо @roddompravda и всей его команде. Буквально всей! В эпоху чумы очень ценно, что человека может с первых секунд жизни встретить и мама, и папа. Парня встретила практически мужская компания. Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских Золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Конечно же... Мужики шутили, снимали нас на телефон... никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (ничего интересного -грим не успел смыть). Короче, было весело и совершенно не страшно!»

22 октября в Центре акушерства и гинекологии им.Кулакова у 52-летнего Владимира Преснякова-младшего и его жены 38-летней Натальи Подольской родился сын Иван.

Недавно Наталья рассказала у себя в Инстаграме о своем нынешнем образе жизни: «Засела дома с детьми (о, как это звучит - с детьми, мама дорогая). Очень боюсь коронавируса. Все отменили. Новый год дома, но мне эта пауза в жизни на руку. Нет ощущения, что я что-то упускаю. Ну а Ванечке уже 3 недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Я в панике, как оставить ... молока запасик сделала. Кстати, кормить для меня самое большое удовольствие на свете!!! Чистый кайф, за который стоит в некоторых случаях и побороться.

Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь влезет ли п ...па. Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада». Стоит напомнить, что пять лет назад у пары родился сын Артемий.

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