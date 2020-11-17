Рожденные в пандемию: Как звезды становились родителями в эпоху коронавируса

Александра Бортич, звезда фильмов «Холоп», «Я худею», «Как меня зовут», минувшим летом впервые стала мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда лишь начали над Москвой сгущаться тучи ковида, буквально накануне закрытия музеев и театров худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. В апреле у 71-летнего режиссера и его 34-летней жены Екатерины Белоцерковской родился сын Филипп. Звучит прямо по-королевски и параметры младенца соответствующие - 3 кг 830гр и 56 см.

Борис Юрьевич был на седьмом небе от счастья и сразу опубликовал в Instagram фотографии счастливой мамы и малыша. Напомним, Екатерина – третья супруга Грачевского. Три года назад они поженились. Сейчас Филиппу Грачевскому уже 7 месяцев. У Бориса Юрьевича есть трое старших детей. Первая жена Галина, с которой он прожил 35 лет, подарила ему сына Максима и дочь Ксению. От второй супруги Анны (она моложе Грачевского на 37 лет) - дочь Василиса.

В мае Александр Анатольевич Ширвиндт в третий раз стал дедушкой и в пятый раз — прадедушкой. Об этом он сообщил со свойственным ему чувством юмора: это же надо набраться такой смелости и нахальства, что в период пандемии произвести на свет троих наследников. А если конкретно: у сына народного артиста - 62-летнего Михаила родился тоже сын – Ширвиндт-младший. Зимой Михаил вступил в официальный третий брак. И новый ребенок – это плод его новой любви. А его дочь от прежнего брака 34-летняя Александра в это же время весной родила близнецов Семёна и Матвея. Вот почему Александр Анатольевич пошутил, что его сын обзавёлся двумя внуками и сам же подарил им дядю, который ровно на месяц младше племянников. Немного запутанно, но главное – все счастливы и здоровы.

26-летняя Александра Бортич, звезда фильмов «Холоп», «Я худею», «Как меня зовут» и др., минувшим летом впервые стала мамой. Она родила сына Александра. Ну а дома малыша просто зовут «кабачок». В начале этого года Бортич, как говорят, зарегистрировала брак со своим возлюбленным владельцем школы ораторского мастерства Евгением Савельевым. Это первый ребенок пары. Удивительно: насколько Бортич не любила «светить» свою личную жизнь, настолько охотно она выкладывает в Инстаграме фото своего малыша, подписывая их: «Ну как такую сладость сохранять в секрете - я не понимаю». Судя по последним фотографиям, ее «кабачку» уже месяцев пять. Кстати, многие поклонники Бортич отметили, что после родов она расцвела и стала ещё краше.

1 октября продюсер Яна Рудковская сообщила в соцсетях: «Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко», которого родила, как мы поняли, 25 сентября суррогатная мать. Рудковская опубликовала семейную фотографию с новорожденным.

У 45-летней Рудковской и 37-летнего Евгения Плющенко – это второй общий ребенок. Больше всех его появлению радуется их первенец 7-летний Саша, более известный как Гном Гномыч.

Яна рассказала, что не исключает, что они с мужем могут еще раз стать родителями. Сама она не рискнула вынашивать малыша, поэтому обратилась за помощью.

У Яны есть два сына от миллиардера Виктора Батурина: 18-летний Николай и 19-летний Андрей. Несколько лет назад Рудковская призналась, что старший сын — для нее приемный. Его биологической матерью является вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

У Евгения Плющенко есть 14 летний сын Егор от первой жены Марии Ермак.

В середине октября Ольга Сутулова и Евгений Стычкин наконец стали родителями. Эта пара вместе уже 13 лет. И вот у них родился сын. Для 40-летней актрисы это первый ребенок. Для 46-летнего Стычкина – пятый. О пополнении в семействе звезда фильма «Содержанки» сообщила в Инстаграме, еще когда находилась в роддоме на улице Правды. И снабдила свой пост фотографией Стычкина после того, как он «принял роды». «Напомним Евгений (46) готовился - готовился и .... оказалось не зря.... Родил парня, принял, все проверил и отправил греться... За возможность такой фотографии мне нужно сказать огромное спасибо @roddompravda и всей его команде. Буквально всей! В эпоху чумы очень ценно, что человека может с первых секунд жизни встретить и мама, и папа. Парня встретила практически мужская компания. Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских Золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Конечно же... Мужики шутили, снимали нас на телефон... никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (ничего интересного -грим не успел смыть). Короче, было весело и совершенно не страшно!»

22 октября в Центре акушерства и гинекологии им.Кулакова у 52-летнего Владимира Преснякова-младшего и его жены 38-летней Натальи Подольской родился сын Иван.

Недавно Наталья рассказала у себя в Инстаграме о своем нынешнем образе жизни: «Засела дома с детьми (о, как это звучит - с детьми, мама дорогая). Очень боюсь коронавируса. Все отменили. Новый год дома, но мне эта пауза в жизни на руку. Нет ощущения, что я что-то упускаю. Ну а Ванечке уже 3 недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Я в панике, как оставить ... молока запасик сделала. Кстати, кормить для меня самое большое удовольствие на свете!!! Чистый кайф, за который стоит в некоторых случаях и побороться.

Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь влезет ли п ...па. Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада». Стоит напомнить, что пять лет назад у пары родился сын Артемий.