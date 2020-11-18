"Находится под присмотром врачей": друг раскрыл правду о состоянии Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За здоровьем Бориса Корчевникова следит вся страна. Не так давно стало известно, что телеведущий испытывает серьезные проблемы. Мол, недуг вернулся. О том, как на самом деле чувствует себя артист, рассказал его друг.

Борис Корчевников на тему своего здоровья говорить не любит. Лишь иногда во время беседы с героями своей передачи "Судьба человека" он нет-нет, да и делает признания. Не так давно телеведущий сообщил, что в младенчестве переболел менингитом. С тех пор он не слышит одним ухом.

А пять лет назад Борис объявил о том, что ему удалили опухоль мозга. Он перенес трепанацию черепа и очень долго восстанавливался. Он не мог самостоятельно ходить. С тех пор телеведущий периодически проходит терапию.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Корчевников продолжает активно работать. График у него насыщенный, но Борис мужественно справляется. "У Бори несколько лет назад обнаружили опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкачественной. Было непросто услышать такой диагноз в самом расцвете сил, но Боря - человек сильный, никогда не сдавался", - рассказал друг 38-летней звезды.

По его словам, медики делают все, чтобы Борис вернулся к нормальной жизни. "Он находится под присмотром врачей и следует их советам", - цитирует мужчину Собеседник.Ru. Болезнь сильно поменяла и мировоззрение Корчевникова. Звезда активно посещает храмы и молится. Прихожане в Боре души не чают, да и телезрители его обожают.