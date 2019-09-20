2019-09-20T18:04:14+03:00
Звезды

"Меня тоже мама била": Борис Корчевников откровенно о том, как его воспитывали

Телеведущий не держит зла на родительницу за рукоприкладство
Ольга ЛИБГАРДТ
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Борис Корчевников рассказал свою историюБорис Корчевников рассказал свою историюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Борис Корчевников в студии программы "Судьба человека" не только слушает истории своих гостей, но и сам часто делится пережитым. Именно во время одного из эфиров он рассказал о том, что борется с опухолью мозга и даже перенес трепанацию черепа. В свежем выпуске передачи телеведущий разоткровенничался о рукоприкладстве в семье.

Гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал музыкант и автор-исполнитель Олег Митяев. Артист признался, что рос очень шаловливым ребенком. За проделки его всегда сурово наказывали. Как-то, играя с ножом, он испортил дверь и разбил три окна.

В студии ток-шоу Митяев вспомнил, что мать лупила его всем, что попадется под руку. Но вокалист не держит зла на родительницу, потому что очень ее любит.

В ответ Борис Корчевников рассказал свою историю. Он сообщил, что тоже рос в строгости. Будущему шоумену часто доставалось на орехи за непослушание. "Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю", - заявил Борис.

По его словам, мамы сами должны решать, как воспитывать детей. "Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают дома", - высказался ведущий шоу "Судьба человека".

Напомним, 2 июля 2019 года Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - признался он. Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - поделился 36-летний артист.

7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" артист сообщил, что 14 июля 2015 года перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. После МРТ и был поставлен диагноз: "Опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной", - отметил телеведущий. Он заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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