Борис Корчевников рассказал о болезни звезде фильма "Маленькая Вера" Фото: Instagram.com

Борис Корчевников сделал признание во время откровенного разговора с актером Андреем Соколовым. Оказывается, обоим артистам был поставлен одинаковый диагноз.

Знаменитый актер Андрей Соколов рассказал Борису Корчевникову о серьезных проблемах со здоровьем, которые едва не стоили ему жизни. Впервые он тяжело заболел в детстве. Андрей остался один дома. На улице был сильный мороз, а будущий актер долго сидел на подоконнике. Через несколько часов у него поднялась температура. Сначала врачи думали, что мальчик простудился. Но потом оказалось, что это менингит.

Отец звезды культового фильма "Маленькая Вера" повез наследника к деду-педиатру в Ногинск. Вердикт родственника по-настоящему шокировал: "На ноги Андрюшу поставить можно, но если он до 18 лет не умрет, то станет либо дураком, либо очень умным человеком". К счастью, болезнь удалось вылечить.

Однако ведущему программы "Судьба человека" повезло меньше. Корчевников признался, что тоже перенес менингит в младенчестве. Переболев, он полностью потерял слух на одно ухо. "Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо", - признался 38-летний телеведущий.

После этого Соколов отметил, что у него было довольно много спортивных травм - актер долго занимался хоккеем. "Так случилось, что у меня очень много друзей среди медиков. И есть два человека, с которыми мы дружим по жизни, которые периодически что-то подшивают, зашивают. Когда выяснилось, что там больше 15 общих наркозов, мы считать перестали", - сообщил артист.

Случались травмы и на съемочной площадке. "Опять же, каскадеры, опять же, складной нож, который должен убираться. Он не убрался. Остался где-то сантиметр торчать. И этот сантиметр оказался у меня в боку. На самом деле, это ерунда, мелочи. Поэтому надо идти дальше и ни на что не обращать внимания", - говорит 58-летний актер.