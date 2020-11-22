Стало известно, что теперь будет с квартирой Армена Джигарханяна на Арбате

Актер Армен Джигарханян Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян вернулся в трехкомнатную квартиру в Староконюшенном переулке, которую когда-то получил от московского правительства. В свое время он приватизировал эту квартиру в равных долях со второй женой Татьяной Власовой. Татьяна Сергеевна и сейчас является собственницей половины элитной недвижимости. Второй половиной владеет бизнесмен Юрий Растегин. Четыре года назад он купил ее у Джигарханяна. Именно Растегин предоставил Армену Борисовичу это жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды... Здесь народный артист СССР доживал последние дни.

Какова судьба арбатской квартиры, мы спросили у бизнесмена напрямую. Раньше у Растегина был план сделать в Староконюшенном музей-квартиру Джигарханяна, а что теперь?

- Меня по-прежнему греет идея музея. Тем более, что я подписал соглашение с Арменом Борисовичем, - рассказал нам бизнесмен. - Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор.

Бизнесмен Юрий Растегин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не хочется себя нахваливать, но я достаточно успешный бизнесмен. Нет необходимости продавать этот актив на Арбате. Хотя мои знакомые изумляются: ты же будешь платить большой налог на имущество, зачем эта квартира тебе?

А мне нравится социально ориентированный бизнес. Я занимаюсь созданием джазового клуба Ларисы Долиной, который скоро откроется на Селезневской улице. Мне искренне хочется, чтобы российская культура процветала.

- Вы уже придумали, каким содержанием наполнить музей Джигарханяна?

- В этом проекте коммерческая составляющая отсутствует, как реализовать идею я представляю. Но четкой концепции, формата музея и порядка его посещения пока нет. Скорее всего, там будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи для небольшой аудитории или студийные записи. Могут быть и другие варианты.

- У арбатской квартиры есть еще один собственник – Татьяна Власова. Как вы решили вопрос с ней?

- Мы еще обсуждаем эту тему. Будем встречаться на днях и определимся, что делать дальше. Приехал из Америки ее сын Степан. Вероятно, он безвозвратно пророс корнями в другой стране. А что касается Татьяны Сергеевны, я не знаю, какие у нее планы.

Напомним, Армен Джигарханян продал свою долю в трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке после развода со второй женой Татьяной Власовой в 2015 году. Деньги нужны были на ремонт трехкомнатной квартиры на Молодогвардейской улице. Она была оформлена на Виталину еще до того, как Цымбалюк-Романовская стала третьей супругой народного артиста. Но денег на ремонт не хватало. Чтобы быстрее его закончить, поставить мебель и вселиться в новое жилье, Армену Борисовичу пришлось продать свое единственное недвижимое имущество. Юрий Растегин ему помог.

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