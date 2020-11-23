"Сильно избит": Павел Прилучный попал в больницу

Павел Прилучный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел Прилучный попал в больницу с травмами. Звезда сериала "Мажор" пострадал в Калининграде.

Павел Прилучный обратился к врачам за помощью. По предварительным данным, сейчас знаменитость находится в одной из больниц Москвы. Актер сообщил, что упал и ударился головой, передает 5-tv.ru.

Алкоголь в анализах актера не обнаружен. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв. По данным 360, у артиста перелом лицевого скелета, ссадины головы, ушибы. "Сильно избит, лежит в платной травматологии", - завил собеседник издания.

В настоящее время Павел снимается в продолжении сериала "В клетке". Съемки как раз проходили в Калининграде. Прилучный активно делился в блоге фото с места событий.

Напомним, летом 2020 года Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце. О расставании актеров стало известно в феврале. Они сообщили грустную новость в своих блогах. "Мы разводимся, и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", - отмечала Муцениеце.

После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье. 10 апреля рыдающая актриса огорошила общественность признанием - муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы. Через некоторое время появились слухи о романе Павла со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.