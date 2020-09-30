Разъяренные поклонницы Наташи Королевой устроили любовнице Тарзана террор

Певица Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Наташи Королевой рвут и мечут. Прослышав о возможном разводе певицы с мужем Сергеем Глушко после скандала с изменой, фанатки с яростью набросились на красивую любовницу Тарзана.

Поклонницы 47-летней Наташи Королевой устроили Анастасии Шульженко террор. Девушки настолько распереживались за певицу и стриптизера, приняв их семейную драму близко к сердцу, что грозят красавице-любовнице тюрьмой, называют ее разлучницей и дешевкой. Тарзана же, напротив, жалеют и защищают. А Королеву просят сохранить семью.

Впрочем, Анастасия - не из пугливых. Она игнорирует оскорбления в блоге. А вот ее адвокат уже собрал увесистую папку нелицеприятных высказываний, чтобы потом предъявить это суду.

"Фамилию опозорила...Ты виновна. Увы", "Такого человека обидела, сделала больно", "Вы переспали с женатым мужчиной. Кем вы сами себя назовете после этого?", "Бесстыдница", "Куда тебе тягаться с Наташей? Прославиться решила, бабок заработать", "Они все мужики гуляют, такая у них природа. А вы пиаритесь...", "Забудьте его, найдите другого мужика и хватит народ смешить", "Любовница - это унитаз, куда мужик ходит справлять свою нужду... Как сказала Гузеева, и была права...", "Тебе разве родители не объясняли, деточка, что с чужими мужьями спать, как минимум, подло? Ты просто мерзкое чудовище! Бумеранг ведь существует и до тебя долетит! Да и вряд ли порядочный мужчина захочет взять замуж подобное существо, как ты!", "Королева - женщина с большой буквы, состоявшаяся, независимая, самодостаточная, шикарные формы, внешность, а эта девушка Анастасия - моль на ее фоне, попользовались и выкинули", - пишут разъяренные женщины.

Что касается Шульженко, то любовница Тарзана в перерыве от походов на телешоу активно ведет блог. На днях она опубликовала дерзкое видео - ответ мужу Королевой на его оскорбительные высказывания и обвинения в своем признании в измене. Стриптизер на всю страну заявил, что его "охмурили, опоили и развели на секс". Анастасию он назвал "мошенницeй, существом".

Настя высмеяла любовника за его "предрассудки и предвзятое отношение к людям, а также дискриминацию по признаку пола". Все это рыжеволосая красавица сделала на фоне новой песни Королевой.

Напомним, о романе Шульженко и Тарзана стало известно на всю страну после того, как Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу. 28-летняя Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера и мечтала выйти за него замуж.