Сын Егора Лигачева рассказал о последних днях жизни старейшего члена советского Политбюро

Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев на трибуне XXVIII съезда КПСС. Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС

7 мая стало известно о смерти старейшего члена советского Политбюро Егора Лигачева. О последних днях жизни политика "Комсомолке" рассказал его сын:

- Отец с 5 апреля находился в Центральной клинической больнице, - сказал kp.ru Александр Егорович Лигачев, доктор физико-математических наук. – Нет, не коронавирус. Давние проблемы с легкими обострились. На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел. Где и когда будут похороны, пока не известно. Не до этого.

Егор Кузьмич Лигачев с 1965 по 1983 год был первым секретарем Томского обкома КПСС. Генсек Андропов забрал сибиряка в ЦК. В начале перестройки секретарь ЦК КПСС, член Политбюро фактически стал вторым человеком в стране после Горбачева. Потом принципиально разошелся с Михаилом Сергеевичем, считая, что тот ведет Советский Союз к развалу. Так и случилось. Всю страну облетела фраза Лигачева «Борис, ты не прав!», которую он адресовал с трибуны XIX партконференции Борису Ельцину. - «Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная!» Позже по инициативе Ельцина и был разрушен СССР в Беловежской пуще.

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