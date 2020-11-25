«У него пневмония»: Директор театра «Ленком» рассказал о самочувствии Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 25 ноября, утром в ленте новостей появилось сообщение: 86-летний народный артист России Александр Ширвиндт вместе со своей супругой госпитализирован с вирусной пневмонией.

Самочувствие художественного руководителя московского Театра Сатиры ухудшилось 23 ноября. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи обнаружила вирусную пневмонию и отвезла его в 52-ую больницу.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое, несколько дней Александр Ширвиндт проведёт в больнице, как и его жена Наталья Белоусова.

- Слава Богу, у него не тяжелое состояние. Я вчера разговаривал с Александром Анатольевичем по телефону. Он шутит в свойственной ему манере. Пишут неправду, что он в реанимации. Он лежит в палате, - рассказал kp.ru директор «Ленкома» Марк Варшавер. – Да, у него пневмония, она бывает почти всегда при ковиде. Я лежал в этой же 52-й больнице с коронавирусом в гораздо более тяжелом состоянии. К Ширвиндту уже приходила главврач Марьяна Анатольевна Лысенко. К нему там очень внимательно относятся. Его жена Наталья Николаевна тоже лечится вместе с ним. Так что все нормально.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Фото: Архив КП

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Александр Ширвиндт попал в реанимацию с коронавирусом

Заразилась и супруга руководителя Московского театра сатиры (подробности)