Элитная недвижимость и уход от налогов: в чем обвиняют Макрона

Считается, что любовь к жизни в стиле «люкс» Эммануэлю привила его супруга, 67-летняя Брижит Макрон Фото: REUTERS

По мнению французских СМИ, нынешний лидер страны Эммануэль Макрон войдет в историю как «президент богачей»: в 2018 году он отменил солидарный налог на состояние, заменив его налогом на элитную недвижимость.

Сделав такой подарок самым богатым людям Франции, Макрон утратил почти треть своей популярности, а его собственные финансовые дела стали объектом пристального внимания.

Примерно в то же время разгорелся скандал, связанный с покупкой четой Макронов столового сервиза, предназначенного для банкетов в Елисейском дворце. Набор содержит 1,2 тысячи предметов, а заявленная цена составила €50 тысяч. Однако, по мнению экспертов, официальная стоимость сервиза занижена как минимум в 10 раз и достигает полумиллиона евро.

Примечательно, что о покупке дорогой утвари стало известно вскоре после видеообращения Макрона, в котором он, используя разговорную лексику, порассуждал о бедности населения и «немереных тратах бабла» на программы соцподдержки.

Дотошные журналисты выяснили, что вскоре после прихода к власти (в мае 2017 года) президент потратил более €25 тысяч на визажиста всего за 3 месяца. Кроме того, в адрес Макрона и первой леди Франции посыпались обвинения в чрезмерной тяге к роскошному образу жизни.

40-летие французский лидер отпраздновал вместе со своей супругой Брижит в роскошном замке Шамбор в предместьях Парижа, а спустя год объявил нации о «сильной усталости» и отправился со своей половиной в отпуск в отель La Ferme Saint-Simeon, который называют одним из самых дорогих и романтичных мест Франции.

А еще в ассоциации по борьбе с коррупцией Anticor утверждают, что Макрон занизил стоимость одного из принадлежащих ему объектов недвижимости примерно на 200 тысяч евро, чтобы остаться в рамках установленных законом ограничений и уйти от налогов.

Кроме того, французы не могут забыть, что во времена руководства Министерством экономики страны Макрон потратил около €100 тысяч из выделенных ему на представительские расходы средств для организации встреч с артистами, религиозными и профсоюзными деятелями в поиске полезных знакомств перед вступлением в президентскую гонку.

Видя образ жизни президента, сотрудники Anticor уже пытались поймать его на финансовых нарушениях и обращались с просьбой проверить налоговые декларации Макрона и провести оценку стоимости принадлежащей ему недвижимости. Пока безрезультатно.

Считается, что любовь к жизни в стиле «люкс» Эммануэлю привила его супруга, 67-летняя Брижит Макрон. Известно, что будущая первая леди Франции выросла в семье миллионера, сколотившего состояние на производстве шоколадных конфет и сладостей. Брижит Макрон является самой популярной первой леди страны – ежедневно она получает сотни писем от благодарных француженок, которые видят в ней пример для подражания.

Макрон утверждает, что был влюблен в свою бывшую учительницу французского языка Брижит еще со школьной поры. В 2007 году пара узаконила отношения, несмотря на разницу в возрасте в 24 года. По заявлению президента Франции трое детей от первого брака Брижит и семеро ее внуков стали неотъемлемой частью его семьи.