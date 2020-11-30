Мы знаем причину гибели родных: потерпевшие по делу авиакатастрофы в Шереметьево подают в суд на поставщика шасси

Трагедия в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года. Фото предоставлено Игорем Труновым

Адвокат Игорь Трунов направил досудебные претензии поставщику шасси Messier-Bugatti-Dowty (входит в корпорацию Safran Франция) после авиакатастрофы самолета SSJ 100 в Шереметьево в мае 2019 года. Также сейчас готовится иск в Версальский суд в интересах 35 родственников погибших и пострадавших.

- Мы знаем причину гибели родных. Выводы следствия не основаны на действительности и летчик - не основная причина аварии. Наш адвокат собрал сведения и будет доказывать в суде Франции, что причина катастрофы в неправильной спроектированных шасси, - говорят в коллективном обращении родственники.

История вопроса

Трагедия в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года. Самолет суперджет RRJ-95B вылетел в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт. По версии следствия, пилот Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. На борту было 78 человек.

- Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, - заключили в Следственном комитете России.

Были проведены несколько экспертиз. Их результаты опровергают версию пилота Дениса Евдокимова о возможной неисправности воздушного судна. Дело передали в суд, пилоту грозит семь лет лишения свободы. Заседания с мая 2020 года уже переносили семь раз по причине болезни судьи.

Шасси не такие

Потерпевшая сторона (родственники погибших пассажиров) придерживается мнения, что шасси самолета были неправильно спроектированы, и именно это стало причиной авиакатастрофы.

- Во Франции направлены досудебные претензии поставщикам систем и частей самолета, готовится иск в Версальский суд в интересах 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе SSJ 100, - рассказал адвокат Игорь Трунов, представитель потерпевшей стороны.

По версии следствия, пилот Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево Фото: Следственный комитет России

Адвокат вместе с авиаэкспертами собрал базу доказательств, что причиной лавинообразного истечения топлива и последовавшего пожара являются конструктивные недостатки и производственные дефекты при изготовлении шасси.

- Система шасси должна быть спроектирована таким образом, чтобы в случае ее отказа из-за перегрузок в ходе выполнения взлета и посадки, механика разрушения с высокой вероятностью не приводила бы к течи топлива, достаточной для создания пожарной опасности, - значится в документе EASA CS 25 (авиационные правила, по которым проектируются и сертифицируются пассажирские самолеты).

Что произошло во время посадки

По версии следствия, во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. А действия Дениса Евдокимова при посадке совершены с нарушением установленных правил, и поэтому повлекли разрушение и возгорание самолета.

Авиаэксперты с ходу говорили, что «пилот приземлил самолет с огромной перегрузкой - понятно, что все взорвалось и сгорело». Но в истории гражданской авиации случаются (редко) жесткие и сверхжесткие посадки, при этом пассажиры остаются живы.

- В этом и состоит смысл многоступенчатой системы безопасности пассажирских самолетов. К тому же часто звучала фраза о том, что стойки шасси пробили баки. Но основные опоры шасси находятся позади топливных баков, - приводит аргументы адвокат Игорь Трунов.

Выжившие пассажиры говорили, что «самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле». Было три касания взлетно-посадочной полосы:

- первое касание произошло «на три точки» с вертикальной перегрузкой около 2,55g. По материалам комиссии по расследованию катастрофы: «Целостность конструкции планера и систем самолета сохранилась»,

- второе касание с опережением на переднюю опору шасси с вертикальной перегрузкой около 5,85g. Вывод комиссии: «Произошло срезание штифтов узлов крепления левой и правой стоек основных опор шасси к заднему лонжерону крыла»,

- третье касание через 3,83 сек - приземлился с вертикальной перегрузкой не менее 5g. Незакрепленные, но и не отделившиеся стойки основных опор шасси «попытались» оторваться от планера, но этого не произошло, и они подломились. Из отчета комиссии по расследованию: «После касания произошло частичное разрушение кронштейна (срез стенок) крепления гидроцилиндра уборки-выпуска шасси».

Адвокат Игорь Трунов говорит, что после третьего касания через образовавшееся отверстие в крыльевом топливном баке хлынуло топливо, оно моментально попало в реактивную струю работающих двигателей, что привело к мощному пожару.

- Из описанной в материалах Комиссии по расследованию летного происшествия схемы разрушения определенно следует, что система шасси самолета не отвечает основному требованию стандартов летной годности EASA (CS 25) и FAA (FAR-25) в части проектирования конструкции шасси, - заключил Игорь Трунов.

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