Летчик-испытатель о катастрофе SSJ-100: Пилот спас самолет от полного разрушения

В сети появилось новое видео трагической посадки Суперджета 100 в Шереметьево. На нем, в отличие от предыдущего ролика, показывающего развязку, видно самое начало посадки. КП попросила прокомментировать эти кадры заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709932" frameborder="0"></iframe> Новое видео посадки суперджета в Шереметьево.

"САМОЛЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ УДАРИЛСЯ О ПОЛОСУ И ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ПОДПРЫГНУЛ"

Что мы видим на ролике. Самолет идет на посадку, как положено, на две основные стойки шасси, носовая часть приподнята. Затем она опускается, но едва коснувшись земли, взмывает вверх. Снова опускается, несколько резче, чем перед этим и еще сильнее отскакивает от земли. Траектория — будто дельфин выныривает из воды. Последовавшее за этим третье приземление становится фатальным: стойки пробивают баки, топливо выливается, вспыхивает, в огне погибает 41 человека.

- Мы видим, как началось «козление» самолета, - комментирует Виктор Заболотский. - Нос самолета опускают легким движение ручки, которая управляет рулем высоты. В этом случае движение получилось более резким, чем требовалось — самолет ударился передней стойкой о полосу и та самортизировала, как мяч о землю. И нос «подпрыгнул» - ушел вверх. Летчики нередко этого немного пугаются. И делают движение рулем высоты, чтобы опустить нос, прижать его к земле. Но самолет и сам после этого «прыжка» опускается (под действием силы тяжести — ред.). Если летчик еще и рулем высоты добавит, то это беда...

Пилот спас самолет от полного разрушенияФото: ТАСС

«ЕСЛИ БЫ УДАР ПРИШЕЛСЯ ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНЮЮ СТОЙКУ, ТО ПРОСТО РАЗВАЛИЛСЯ БЫ САМОЛЕТ»

- А скорость повлияла?

- Конечно! Повышенная скорость — одна из причин «козления».

- Проходила информация, что скорость была около 300 км в час и что это нормально...

- Нет, многовато. Думаю, на 30-40 км меньше должна быть... Но что важно! Вот этот большой «прыжок», после которого самолет загорелся... Если смотреть в динамике, то видно, что самолет идет носом к земле и вдруг выравнивается и приземляется фактически на три стойки. В последний момент летчик, видимо, потянул ручку на себя. Если бы удар пришелся только на переднюю стойку, то просто развалился бы самолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

САМОЛЕТ МОГ ЗАМЕДЛЕННО РЕАГИРОВАТЬ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Новая запись позволяет понять, почему началось это «козление» вверх-вниз? Управление не работало или летчик растерялся и стал дергать ручку туда-сюда?

- Нельзя пока однозначно сказать. Нужно исследовать. Накладывать графики действия пилота (движения ручки) на движения самолета (например, движение рулей). Если есть сдвиг во времени, значит машина неадекватно реагировала, запаздывала. Если самолет сразу реагировал на движения, то значит эти движения, которые привели к «козлению», были неправильными, не хватило навыка у пилота.

41 человек погиб в результате ЧП в ШереметьевоФото: REUTERS

- А почему могло быть запаздывание реакции самолета?

- При переходе в режим direct mode, в случае отказа генераторов самолет работает от внешних источников электропитания. Внешний источник - это вспомогательный генератор, он преобразует энергию воздушного потока в электрическую. А если не получается выйти на этот источник? Или он производит недостаточно электричества? Тогда системы самолета будут работать только от аккумулятора. Энергии аккумулятора хватает ненадолго, потом напряжение падает, и электросистема реагирует на движения пилота гораздо медленнее. То есть могло быть запаздывание. Не хватало мощности, чтобы достаточно энергично отклонять рули. Надо графики действий пилота и самолета накладывать на ситуацию с электропитанием. Смотреть, чем оно обеспечивалось, как падало напряжение.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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Обычно официальные источники, сообщая о ЧП с самолетами, избегают слова «катастрофа». Сообщают о жесткой посадке. Но то, что произошло 5 мая в Шереметьево с Sukhoi Superjet-100, выполнявшим рейс Москва – Мурманск, трудно назвать только жесткой посадкой. (подробности)