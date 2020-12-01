"Хороши очень": 67-летняя Елена Проклова восхитила снимком с красавцем из "Последнего героя"

Елена Проклова восхитила снимком с красавцем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Елена Проклова разместила в блоге фотографию, которая вызвала восторг у ее поклонников. В кадре звезда фильмов "Будьте моим мужем" и "Мимино" позирует в обнимку с красавцем-мужчиной.

"Победитель первого сезона проекта «Последний герой» Сергей Одинцов", - подписала снимок Елена Проклова. 67-летняя артистка и 44-летний уроженец Курска улыбаются. Мужчина трогательно обнимет Елену Игоревну.

Подписчики звезды экрана восхитились внешним видом кумира. "Вы хороши очень", "Ого, какая красавица", "Он к вам неравнодушен", "Какой мужчина", "Сейчас красивее, чем в юности", - делятся фолловры.

Отметим, Сергей Одинцов является легендарным победитель самого первого "Последнего героя", который вел Сергей Бодров. Сергей - бывший десантник, награжден медалью "За отвагу" и получил из рук Владимира Путина боевой нож "Скорпион". На выигранные в шоу деньги купил в родном Курске трехкомнатную квартиру и поселился в ней с женой Ритой и двумя детьми Соней и Сашей. Позднее Сергей развелся с женой и перебрался в Нижний Новгород. Там создал новую семью. У Одинцова подрастает сын Арсений.

Что касается Прокловой, то Елена Игоревна была участницей "Последнего героя 3: Остаться в живых" в 2002 году. В 2020 году вновь приняла участие в реалити-шоу. "Мне было интересно еще раз поучаствовать в проекте. К тому же со времен моего участия в «Последнем герое» прошло почти 20 лет, и все слишком сильно изменилось с тех пор. С годами этот проект стал гораздо более масштабным", - делилась звезда.

Самым большим испытанием на шоу она называет голод. "Голод затмевает все моральные устои. Вообще, жизнь на острове - это довольно серьезное физическое испытание. И все-таки в моральном плане приходилось еще тяжелее. Многие и понятия не имеют, какие они на самом деле, и, оказавшись на острове, могут сами себя шокировать. Они начинают вопить, рыдать, хулиганить, обзываться, хотя раньше и не предполагали, что на такое способны", - откровенничала актриса.