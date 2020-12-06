На днях Маск занял второе место в списке богачей всего мира, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Герой нашего времени: именно так высокопарно нередко называют основателя компании Tesla Илона Маска.

На днях Маск занял второе место в списке богачей всего мира, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Сегодня состояние Илона Маска оценивается в 111,3 млрд. долларов. Основным фактором роста стало стремительное подорожание акций компании Tesla за последние полгода. Хотя еще в начале этого года пресса трубила, что Маск терпит крах и распродает все свое имущество, чтобы спасти компанию.

И вот Маск решил сменить солнечную Калифорнию на не менее солнечный Техас. Похоже, что в целях экономии: в Техасе нет подоходного налога, тогда как в Калифорнии он самый высокий в США.

Благодаря чему Илон Маск стал первым изобретателем-миллиардером, - амбициозным планам, которые способны перевернуть мир, или харизме и таланту продавать свои идеи инвесторам?

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЧИПОВ

Илона Маска, наравне с Биллом Гейтсом, любят обвинять в планах по чипизации человечества. Обвинения небеспочвенны. Летом прошлого года Маск представил разработку, которую выполнила его нейротехнологическая компания Neuralink, - мозговой чип N1. Такое устройство в будущем должно помочь людям с параличом и нарушением мозговых процессов, а ученым - в изучении и лечении болезней головного мозга. Испытания должны будут начаться в конце этого года.

В конце августа Маск презентовал новый чип N1/Link, который успешно вживили в мозг двум свиньям. Устройство позволило специалистам следить на мониторе компьютера за активностью нейронов в головном мозге животного в те моменты, когда поросенок что-то нюхал или касался предмета пятачком.

- Чипы сравнимы с атомной энергией. Ее можно обратить в добро (с помощью изотопов лечить болезни, строить ледоколы и т.д.), а можно и во зло, создавая водородную или атомную бомбу, - пояснил «КП» эксперт в области безопасности Александр Власов. - Маск занялся разработкой технологий вживления чипов для компенсации утраченных функций организма - зрения, слуха, проблем с опорно-двигательным аппаратом. На мой взгляд, если человек не видит или не слышит, но получит шанс при вживлении чипа эту возможность восстановить, то 99% людей согласятся на чипизацию, если это будет финансироваться государством или фондами. Чипизация - это наше будущее. Представьте, вместо того, чтобы носить кучу карточек, ключей и пропусков, под кожу будет внедрен маленький чип, который облегчит вам жизнь и сделает ее комфортней. Думаю, молодежь на такой шаг пошла бы. А вот когда будет достигнут баланс между удобством и безопасностью, и если будет обеспечена безопасность при чипизации (сохранение и защита личных данных), то люди будут этим пользоваться.

ВРЕМЯ ПРОДАВАТЬ

К 30-ти годам Илон Маск уже прослыл миллионером, на его счету было более 200 млн. долларов. Но все началось еще в 1980-е годы, когда 12-летний мальчик из южноафриканской Претории продал свою первую разработанную игру Blastar за 500 долларов. Полученную сумму он вложил в акции фармацевтической компании.

Но своему успеху Маск обязан двум успешным сделкам. Первая состоялась в 1999 году, когда он продал свою компьютерную компанию Zip2 за 307 млн. долларов. Zip2 - платформа, созданная для СМИ, с помощью которой они могли предлагать своей аудитории дополнительные коммерческие сервисы.

Вторая сделка датирована 2002 годом. Тогда Маск продал систему онлайн-платежей PayPal за 1,5 млрд. долларов Интернет-аукциону eBay. Она принесла ему первый крупный капитал, который было вложен в запуск стартапов.

Наиболее успешным проектом Илона Маска считается создание электромобиля Tesla. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ

Подростком Маск страдал от депрессий. Спасение скрывалось в чтении философских и религиозных трудов. Но книгами, перевернувшими сознание будущего предпринимателя, стали научно-фантастические романы Айзека Азимова «Основание» и космическая сага Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике».

- Они научили меня, что самое трудное - это придумать правильные вопросы. Как только это удается, все остальное получается довольно легко, - отметил Маск.

Ключевой вопрос самого Маска звучит так: что коренным образом изменит жизнь человечества? По мнению бизнесмена, это Интернет, использование возобновляемых источников энергии и переселение землян на другие планеты.

Поэтому незыблемой мечтой Маска остаются полет на Марс и строительство там целого поселения. Первым шагом на этом пути стало создание компании SpaceX, занимающейся разработкой ракет-носителей Falcon и околоземных спутников Starlink, а также развитием космического Интернета.

В 2016 году бизнесмен утверждал, что полеты на Красную планету начнутся в 2020 году, и последующая пятилетка станет прорывной. Правда, спустя три года он понял, что в ближайшем будущем идея нереализуема и решил постигать космос с малого: запуска спутников (сейчас их около 420, запланировано 12 тысяч) и доставки грузов на околоземную орбиту. В этом году Маск осуществил запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который успешно состыковался с МКС. А в 2021 году готовится запустить космический корабль Starship на околоземную орбиту.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И СУПЕРСКОРОСТЬ

Наиболее успешным проектом Илона Маска считается создание электромобиля Tesla. Правда, за несколько месяцев до запуска конвейера выяснилось, что цена спортивной модели Tesla Roadster будет в два раза выше объявленной изначально.

Но смена концепции и собственноручное управление компанией привело Маска к успеху. Он выпустил седан Model S с батареей, позволяющей авто проехать 426 км, и разгоном до 96 км/ч за 3,9 секунды.

В конце прошлого года Tesla представила футуристический электрический пикап. При его создании дизайнеры вдохновлялись научно-фантастическими фильмами и книгами. Продажи Cybertruck должны начаться в 2021 году.

Тяга миллиардера к электрокарам связана с его уверенностью, что мир слишком зависим от нефти, а это порождает геополитические конфликты и климатические проблемы. Спасти человечество может только переход на возобновляемые источники энергии - отказ от двигателя внутреннего сгорания в пользу электричества.

Помимо Tesla, у Маска был еще один амбициозный проект - создание сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop, который так и не был полностью реализован. По задумке, Hyperloop должен был двигаться в два раза быстрее самолета и в три-четыре раза - скоростного поезда.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ КОРОЛЁВА

Еще Илон Маск знаменит своей любовью к русскому языку, отмечая его мелодичность. Довольно часто миллиардер реагирует на сообщения обычных пользователей в соцсетях, а русскоязычным даже отвечает на великом и могучем.

В России к Илону Маску относятся настороженно: некоторые подсмеиваются над ним и журят, словно талантливого двоечника-хулигана, другие считают пустышкой, третьи боготворят.

Российские космонавты сравнивают Маска и его команду с Сергеем Королевым и его инженерами. Видимо, такое сравнение льстит самому бизнесмену ,и он даже пообщался с семьей советского конструктора.

Как рассказал внук известного ракетостроителя Андрей Королев, Маск произвел на него впечатление человека веселого и позитивного, относящегося с уважением к советскому ученому. Бизнесмен пригласил семью Королева посмотреть заводы SpaceX в США, а в ответ получил приглашение посетить Москву.

В этом году Маск осуществил запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который успешно состыковался с МКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РУССКИЙ ИЛОН

Успеха Илона Маска породил закономерный вопрос, а почему в США появление такого человека возможно, а в России - нет. Хотя президент РФ Владимир Путин сказал, что у нас есть русская версия изобретателя - программист Евгений Касперский.

- На самом деле дело не в Илоне Маске, а в стратегии, - поясняет главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионов. - Во-первых, для начала нужно заглянуть далеко вперед, за горизонт, чтобы понять, как в ближайшие десятилетия будут развиваться технологии. Проанализировать, в чем проблема текущих рынков и как сыграть на опережение. Не надо исходить из текущих маркетинговых отчетов. Во-вторых, должна быть государственная стратегия. Ведь без поддержки государства Маск не достиг бы высот. Не нужно давать денег на реализацию проектов, легкие деньги быстро тратятся. Следует предоставить доступ к технологиям и инфраструктуре.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Илон Маск - Остап Бендер XXI века или гениальный изобретатель?

Александр Власов, эксперт в области безопасности:

- Маск - это типичный американский предприниматель, у которого сочетается дар предвидения - куда движется экономическое и техническое развитие, с маркетинговой хваткой и самопиаром. Основатель Apple Стив Джобс сказал: «Сначала мы продадим продукт, а если его купят, то мы будем думать, как его изобрести». Этот подход характеризует экономику 2.0, в которой действуют Илон Маск и другие гиганты типа Google, Amazon и Facebook.

Андрей Ионов, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»:

- Маск разработал целостную личную и бизнес-стратегию. Он первым применил в сложных инженерных областях корпоративную культуру IT-отрасли. И сформировал личный бренд инноватора всея США, благодаря чему стал неприкасаемым. Ему позволено то, что другим запрещено. Маск - серийный визионер-практик, способный вести за собой людей. Он трансформировал все машиностроение, связанное с электрокарами. Он начал заниматься солнечной энергией, и все пошли за ним. Он переключился на космос, и остальные переключились. Его уникальная бизнес-модель напрямую связана с личным позиционированием. Если, например, компания Tesla публичная, то SpaceX - нет. Но люди, инвесторы и акционеры, слепо верят Маску и доверяют свои деньги. Каждый шаг Маска, может быть на первый взгляд алогичный, является тщательно продуманным элементом гигантской гениальной стратегии.