"Ей захотелось войны": Евгений Петросян - о разводе с Еленой Степаненко, сыне и новой супруге

Народный артист дал откровенное интервью Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Король юмора дал интервью актеру Вячеславу Манучарову на ютуб-канале “Эмпатия Манучи”. Евгений Ваговнович впервые откровенно рассказал о рождении сына, о разводе с Еленой Степаненко, новой супруге – Татьяне Брухуновой, жизни и профессии…

Недавно король юмора переболел «модной болезнью».

- Все уже позади. У меня ковид был средней тяжести. Остальные члены семьи - жена и маленький сын - переболели в легкой форме. Сын - совсем незаметно, у него не было даже температуры. Был только положительный тест на ковид, а потом два отрицательных.

У Петросяна обнаружили коронавирус, когда он собрался на ежегодное обследование сердца. Для больницы сдал тест, который оказался положительным.

- Симптомов не было. Была небольшая слабость, маленькая температура, не было аппетита. Уже потом не было сил совсем. Я понял, что лучше мне в больницу, - поделился подробностями Евгений Ваганович. - Пролежал там одиннадцать дней, потому что врачи настояли. Получил два отрицательных теста и приехал домой. Давление еще скачет, как следствие ковида. Но и это пройдет со временем.

Не ковид, конечно, был основной темой интервью.

Евгений Ваговнович впервые откровенно рассказал о рождении сына, о разводе с Еленой Степаненко, новой супруге – Татьяне Брухуновой, жизни и профессии… Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ТВОРЧЕСТВЕ И ЕЛЕНЕ СТЕПАНЕНКО

Манучаров вспомнил, что главной партнершей Петросяна на протяжении многих лет была его бывшая жена Елена Степаненко.

- Она была не только моей партнершей. Но и моей ученицей. Она пришла ко мне по конкурсу, еще не владея профессией. Это было на уровне эксперимента. Лена была артисткой, закончившей музыкальный факультет ГИТИСа… Она была у Шурова и Рыкунина (знаменитый эстрадный дуэт – Ред.). Они ей сделали пародии на четырех певиц. У нее это хорошо получалось…

У Лены тогда был другой муж – Саша Васильев. Шесть лет мы были просто сослуживцами...

У нас получился хороший творческий дуэт, я бы хотел его сохранить. Во всей этой истории с разводом мне искренне жаль наш дуэт.

Работа требует отдачи 24 часов в сутки. Мне иногда мой репертуар снится по ночам, я его обсуждаю во сне. Искусство требует жертв не просто фраза. Это инструкция для меня. Требует жертв в личной жизни, в свободном времени, в отдыхе, в других интересах, которые вычёркиваются.

Благодаря моей строгости и осмысленности в нашей семье все было подчинено работе. Семья должна работать на творчество, а не наоборот. Иначе ничего не получится. У всех выдающихся артистов, особенно артистов советской эстрады, жены всегда были помощницами для своих мужей. Те жены, которые мешали, обязательно своих мужей губили…

ПРО РАЗВОД

Манучаров спросил Евгения Вагановича, как он принял решение о разводе, когда ему было 73 года?

- Это зрело. Неужели вы думаете, что не был причины? Неужели вы думаете, что это настроенческое решение, что это произошло в один день, вот Петросяну взбрендило?..

Я предлагал Лене мирно расстаться. Для нашего расставания был целый ряд причин. Я говорил, что буду ей помогать, только давай тихо-мирно… отпусти меня. Нет, ей захотелось войны.

- Неужели нельзя было с вашей мудростью сделать так, чтобы этого скандала не было?

- Наверное, нет. Вначале я не допускал мысли, что скандал будет. Наверное, это была моя ошибка… Мешала моя вера в лучшие качества людей. Но я уже научился не реагировать. Меня успокаивает мой зритель, он уверен, что грязь ко мне не пристает. И я ему за это благодарен.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ВАГАН, ТАНЯ – НОВЫЙ ФАНТАСТЧЕСКИЙ ЭТАП

Как в 75 лет Петросян решился стать папой? В чем секрет?

- Главное не терять надежду, верить в свои силы и наращивать их. Я держу себя в форме. Раньше не ходил в спортивный зал, а теперь хожу. Таня со мной уже давно… Уже лет 10, - не стал скрывать Петросян. - Она мне по-всякому помогала. Она создавала мой сайт, находила для меня разные… смешнульки, была корреспондентом смешного, училась у моего директора, чтобы стать моим концертным продюсером...

- Вы мечтали о сыне?

- Я думал, что это в моем возрасте невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня в это поверить. И это произошло. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что я действующий мужчина? Бывает, что и в 30 лет уже не действующие. А бывает, что корни хорошие, папочке моему за это спасибо...

Что я чувствую, став отцом в 75 лет? Ответственность. Никто из нас не знаете, сколько он проживет. Но позаботиться о будущем своего ребенка человек должен. Если у тебя есть такая возможность, тогда ты имеешь права заводить ребенка. Я надеюсь, что еще какую-то часть жизни с ним смогу провести. Молю об этом Бога.

Решение назвать сына Ваганом в честь деда приняла Таня.

Я сейчас исправляю свои ошибки. У меня была одна дочь. Ей уже 55 лет. Она взрослая тетка (Петосян признался, что с Викториной он не общается, она не поздравила его с рождением братика – Ред.). А теперь у меня есть сын. Я горжусь этим. Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек. Он обаятельный беспредельно. Не влюбиться в него невозможно. Он притягивает как магнит. И я надеюсь, что оставлю стране талантливого человека. Ошибка, что я не сделал это раньше. Вся моя жизнь была подчинена сцене, работе. Я так жил, не задумываясь о детях.

Теперь я собираюсь жить долго, не надо меня хоронить, как делают некоторые, которые делят мое якобы огромное наследство. И очень преувеличивают мои возможности. Я еще хочу быть полезным моему сыну.

Это будет необычный человек с очень крутым характером. И благодаря своему характеру он достигнет много. Он похож и на меня, и на Таню. Мой сын очень принципиальный и настойчивый. Ему сейчас 9-ый месяц. Надеюсь, что доживу до его более взрослого возраста, потому что многое хочу ему сообщить.