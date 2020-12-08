Глава Роспотребнадзора Анна Попова: почему алкоголь перед прививкой под запретом и как лучше встречать Новый год в пандемию

Полный текст беседы читайте на сайте kp.ru в ближайшие дни Фото: Иван МАКЕЕВ

Про ограничения в школах

- Правила ограничений в школах существуют не для того, чтобы ограничить детей, а чтобы дать детям учиться очно. Эти правила были составлены еще в начале лета, чтобы школы успели подготовиться. Ребята должны как можно меньше контактировать вне класса. Вот есть класс – и вот это количество детей контактирует друг с другом. Они в одном помещении учатся. Они не переходят из помещения в помещение. Разведены перемены. Чуть-чуть хотя бы, чтобы дети в одно время в общем пространстве не объединялись. Да, нет совместных праздников, утренников, но такое время. Разные входы. Термометрия при входе. Преподаватели в масках между уроками. Ровно для того, чтобы дети могли ходить в школу.

Мы видим, что эти меры сработали! Ситуация стабилизировалась. И сегодня дети приходят в школу. Удельный вес детей, болеющих коронавирусом, какой был весной, когда они не ходили в школу совсем, такой же он и сейчас, когда дети ходят в школу, не заболевают там и получают полноценные знания.

Сколько месяцев защищает вакцина от ковида

- Надеюсь, что когда-нибудь будет создана вакцина, защищающая пожизненно. Но пока вакцина не защищает дольше, чем держится иммунитет после болезни. Если после встречи с вирусом иммунитет будет держаться год или два, то и вакцина не будет держаться дольше. Сколько будет держаться иммунитет от коронавируса? Это базовое знание, которого у нас пока еще нет. У нас период наблюдения – полгода. В течение полугода иммунитет снижается, но он и должен снижаться вместе с количеством антител. При этом люди повторно, как правило, не болеют. То есть это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который наработан был людьми, уже переболевшими, он их защищает. То есть минимум полгода-год вакцина точно должна защищать. Любая вакцина, которая защищает от вируса, по логике, должна давать такой иммунитет. Но она должна давать возможность еще раз человеку сделать инъекцию, которая защитит его или продлит этот иммунитет. Называется это ревакцинацией.

Про сухой закон перед вакцинацией

- Алкоголь – это определенное напряжение всей системы дезинтоксикации организма, то есть, это отвлечение сил и возможностей от иммунной системы. Как он будет формировать иммунитет защитный, реагировать на антиген, если у него столько отвлечений? У организма. Еще раз: закон сохранения энергии, силы не бесконечны. Если где-то нужно усилиться, то где-то, наверное, ослабнет. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье, и была защитная реакция, надо дать возможность организму ее сформировать. И поэтому ни до вакцинации, ни после, ни во время, ну, вот просто никогда и никак нельзя пить. Как минимум, две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием алкоголя. Выработка иммунитета – это 21 день между двумя инъекциями. И еще 21 день после инъекции. Всего 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего – это период формирования иммунитета. В этот период не просто нельзя пить. В это время надо еще и поберечься.

Помогает ли никотин справиться с коронавирусом

- Это никак не может помочь абсолютно точно. Просто никак. Я не знаю, кто автор этой теории. Надеюсь, будет возможность когда-то подискутировать, хотя вряд ли. Нет, курение, дым и все, что может раздражать легкие и мешать дыханию, все идет не на пользу. Все идет только во вред.

Как отмечать Новый год

- В Новый год мы долго сидим за столом. Какие уж тут маски, какая дистанция? Особенно праздничный стол, особенно за полночь. И вот это как раз зона риска, когда, если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании. Он хорошо себя чувствует, у него праздничное настроение, а ему весело, он прививку не делал, поэтому он употребил. Он поет, он энергично общается. И все люди, которые сидят с ним за столом, к Рождеству могут иметь крайне большие неприятности со здоровьем. Поэтому, если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Этим близким кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год. Вот этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по «вирусной составляющей».

Плюс по возможности свежий воздух. Да, за город. Да, активные виды спорта. Да, в зависимости от погоды – что будет. Да, провести время с детьми, на свежем воздухе. Но своей семьей. Иначе риски очень велики.

(Полный текст беседы читайте на сайте kp.ru в ближайшие дни)

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