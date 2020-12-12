Валентин Гафт, каким мы его запомним: от председателя правления в "Гараже" до Воланда в "Мастере и Маргарите"

Артист Валентин Гафт готовится к выходу на сцену. Фото: Максимов/РИА Новости

Великого советского и российского актёра Валентина Гафта не стало утром 12 декабря. Летом 2019 года он перенёс инсульт, после которого так и не смог восстановиться. Последние годы за ним ухаживала жена - актриса Ольга Остроумова.

Сайт KP.ru собрал самые памятные фотографии легенды советского кино.

Валентин Гафт в фильме "Гараж". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Актёрскую карьеру начал в театре "Ленком", а с 1969 года всю жизнь прослужил в театре "Современник".

Валентин Гафт запомнился зрителю ролями в сериалах "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", в картинах "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Забытая мелодия для флейты", а также в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".

Валентин Гафт в фильме "Таможня". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентин Гафт в детстве.

Борис Ельцин поздравляет творческий коллектив московского театра "Современник" с 40-летием. Ведущий актер театра Валентин Гафт награжден высокой государственной наградой, 1996 год. Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Игорь Кваша роли Мякишева и заслуженный артист Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле "Спешите делать добро" московского театра "Современник". Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени актеру Валентину Гафту в Екатерининском зале Кремля, 2005 год. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Валентин Иосифович на сцене театра "Современник". Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек и актер Валентин Гафт во время репетиции. Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Артист Валентин Гафт в роли Отелло. Фото: Михаил Строков/Фотохроника ТАСС

Дмитрий Медведев и Валентин Гафт, 2011 год. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

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