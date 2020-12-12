Останется свет, который невозможно вернуть: о Валентине Гафте

Его огромные глаза смотрели куда-то за сцену. За занавес. За стены театра. За улицы Москвы. Нездешние были глаза
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Все вспоминают Гафта молодого. Красивого, яркого, импозантного, с таким бронебойным обаянием, что сбивает с ног.
А я два года назад видела его совсем другим. Он сидел на сборе труппы театра «Современник» - тогда его еще вела Галина Волчек. Усталый, опустивший плечи под тяжестью навалившейся на него злой болезни. И его огромные глаза смотрели куда-то за сцену. За занавес. За стены театра. За улицы Москвы. Нездешние были глаза.
Они оба тогда с Галиной Волчек, которую выкатывали на сцену на коляске, были уже совсем из иных времен.
Но держались только потому, что работали.
Я подошла к Гафту - только что объявили, что сезон откроется премьерой его спектакля «Пока существует пространство» – где они вдвоем с Саидом Багировым написали пьесу. И вдвоем ее сыграли.
Пьеса была о безнадежно больном человеке, вспоминающем свою потерянную любовь.
- Как же он будет играть? - подумала я.
Было видно, что чувствует себя актер очень плохо. Я подошла к нему и спросила.
Сегодня я переслушала тот короткий - что там? две минуты! - разговор. Я не очень представляла, как говорить с любимым мною Гафтом, который, казалось, продремал все мероприятие. Ну что его может волновать?
Оказалось, он думает о любви.
«Наш спектакль о любви. О том, чтобы не упустить то дорогое, что когда-то, может быть, было.
Остается свет, который позволяет вернуть то, что никогда не возвращается. Любовь можно только почувствовать. Потерю. Что ты имел, что ты потерял. И это не просто бытовой разговор. Болен человек, и он приходит к выводу, что этот свет можно вернуть.
В жизни таких ситуаций у меня не было. Но об этом не надо говорить. Если хочешь это сыграть.»
... А еще он сказал, что робеет. Перед спектаклем. Гафт!!!
Я пришла на премьеру. Да, это была плохая пьеса. Плохо поставленная тем же Саидом Багировым. И Гафт там в основном сидел в кресле, а Багиров бегал и что-то исступленно кричал.
Но когда Гафт начинал говорить - немного, несколько реплик, - пространство вокруг менялось. На сцене появлялся характер. Человек. На сцене появлялся большой актер. И на сцене появлялась любовь. Любовь к женщине. И любовь к театру, к игре, с которыми он не мог расстаться.
... После замечательного Валентина Гафта абсолютно точно остался свет, который позволяет вернуть то, что никогда не возвращается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Я видел гениев, с которыми не стоял рядом. И никогда не думал, что буду, как они": ушел из жизни Валентин Гафт
85-летний актер скончался от инсульта, после которого не смог восстановиться (подробности)
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви
Редкую историю взаимоотношений актеров Валентина Гафта и Ольги Остроумовой приоткрывают изданная небольшим тиражом биография артиста (подробности)
Последней ролью Валентина Гафта стало привидение в фильме его пасынка
Народный артист очень поддерживал сына Ольги Остроумовой от первого брака и боролся с болезнью до самого конца (подробности)
Валентин Гафт: «В первый день войны поезд, на котором мы должны были ехать с семьей, разбомбили»
Когда началась война, маленькому Вале Гафту не было еще и шести лет. Его семья жила тогда в Сокольниках, на улице Матросская тишина. Отец, адвокат, ушел на фронт добровольцем. Вернулся в самом конце войны майором - с ранением в голову несколько месяцев пролежал в одном из московских госпиталей.
Что из военного детства больше всего врезалось в память? Знаменитый актер Валентин Иосифович в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» вспомнил о многом (подробности).
Валентин Гафт: А над нами кто-то свыше Все давно решил за нас
2 сентября народному артисту исполнилось 85 лет. К сожалению, как говорят его близкие, после инсульта он потерял физическую силу и не хочет, чтобы его видели в таком состоянии (подробности)
"Когда ты сочиняешь эпиграммы, ты сам себе копаешь яму": лучшее из сборника Валентина Гафта
Актер написал множество произведений - хлестких и язвительных. Вспоминаем их в нашей подборке (подробности)