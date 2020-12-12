Останется свет, который невозможно вернуть: о Валентине Гафте

Его огромные глаза смотрели куда-то за сцену. За занавес. За стены театра. За улицы Москвы. Нездешние были глаза Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Все вспоминают Гафта молодого. Красивого, яркого, импозантного, с таким бронебойным обаянием, что сбивает с ног.

А я два года назад видела его совсем другим. Он сидел на сборе труппы театра «Современник» - тогда его еще вела Галина Волчек. Усталый, опустивший плечи под тяжестью навалившейся на него злой болезни. И его огромные глаза смотрели куда-то за сцену. За занавес. За стены театра. За улицы Москвы. Нездешние были глаза.

Они оба тогда с Галиной Волчек, которую выкатывали на сцену на коляске, были уже совсем из иных времен.

Но держались только потому, что работали.

Я подошла к Гафту - только что объявили, что сезон откроется премьерой его спектакля «Пока существует пространство» – где они вдвоем с Саидом Багировым написали пьесу. И вдвоем ее сыграли.

Пьеса была о безнадежно больном человеке, вспоминающем свою потерянную любовь.

- Как же он будет играть? - подумала я.

Было видно, что чувствует себя актер очень плохо. Я подошла к нему и спросила.

Сегодня я переслушала тот короткий - что там? две минуты! - разговор. Я не очень представляла, как говорить с любимым мною Гафтом, который, казалось, продремал все мероприятие. Ну что его может волновать?

Оказалось, он думает о любви.

«Наш спектакль о любви. О том, чтобы не упустить то дорогое, что когда-то, может быть, было.

Остается свет, который позволяет вернуть то, что никогда не возвращается. Любовь можно только почувствовать. Потерю. Что ты имел, что ты потерял. И это не просто бытовой разговор. Болен человек, и он приходит к выводу, что этот свет можно вернуть.

В жизни таких ситуаций у меня не было. Но об этом не надо говорить. Если хочешь это сыграть.»

... А еще он сказал, что робеет. Перед спектаклем. Гафт!!!

Я пришла на премьеру. Да, это была плохая пьеса. Плохо поставленная тем же Саидом Багировым. И Гафт там в основном сидел в кресле, а Багиров бегал и что-то исступленно кричал.

Но когда Гафт начинал говорить - немного, несколько реплик, - пространство вокруг менялось. На сцене появлялся характер. Человек. На сцене появлялся большой актер. И на сцене появлялась любовь. Любовь к женщине. И любовь к театру, к игре, с которыми он не мог расстаться.

... После замечательного Валентина Гафта абсолютно точно остался свет, который позволяет вернуть то, что никогда не возвращается.

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