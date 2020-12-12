«Болезнь остановили! Продолжаю общаться с Настей»: коллега Заворотнюк сообщил последние новости об актрисе

Дочь Заворотнюк Анна общаясь в социальных сетях пишет, что вся семья молится о выздоровлении ее мамочки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

49-летняя Анастасия Заворотнюк с семьей живет в загородном доме в подмосковном поселке Крекшино. По соседству находятся дома нескольких олимпийских чемпионов по фигурному катанию и других знаменитостей. Все они с прошлого года предупреждены – никаких фото и лишней информации об Анастасии.

Полтора года назад актриса начала лечение, у Заворотнюк диагностировали глиобластому – злокачественную агрессивную опухоль головного мозга. Муж актрисы Петр Чернышев встречался с ведущими докторами и учеными, которые занимаются лечением данного заболевания. Анастасия сражается с болезнью – она прошла несколько видов лечения и реабилитации. Семья ездит и к мощам святой Матроны Московской, старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк не скрывает: «Были у Матронушки много раз, она нам помогает».

Ход лечения семья не комментирует, поэтому появляется множество домыслов. К примеру, об участии Анастасии в ток-шоу Малахова – в команде телеведущего удивились, узнав об этом. Но сегодня в программе «Ты не поверишь!» (НТВ) прозвучит новая информация о здоровье артистки от человека, который с ней недавно общался.

Анастасия Заворотнюк с мамой Валентиной Борисовной, которая теперь для дочери стала первой помощницей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сосед Анастасии Заворотнюк по элитному подмосковному поселку актер Вячеслав Манучаров сообщает – он постоянно на связи с коллегой и близкой знакомой: «Я дружу с Настей, и продолжаю с ней дружить, и продолжаю с ней общаться. Я не знаю, как она – это достаточно закрытая информация. Но для нас, для друзей сегодня главное не как она – а то, что она жива. Знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка - сделали так, что остановили эту болезнь. Сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам – к победе, к победе».

Опухоль обнаружили вскоре после рождения третьего ребенка – в 47 лет Заворотнюк стала мамой. Каких только версий теперь не звучит, недавно актриса Анастасия Макеева вдруг заявила, что Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери, что предполагает ЭКО. Это был намек на то, что ЭКО может провоцировать рост опухолей. Однако те, кто в отличии от Макеевой знаком с Анастасией были возмущены подобными заявлениями – актриса вынашивала беременность сама. Делала ли она ЭКО, чтобы забеременеть – уже другой вопрос.

Тут же возникли параллели с Жанной Фриске, у которой после родов диагностировали такую же опухоль. Отец Жанны Фриске в очередной раз опровергает связь болезни дочери с ЭКО. Владимир Фриске подчеркнул: «ЭКО Жанна не делала никогда. Если бы она делала ЭКО родила бы раньше». Сама Жанна Фриске в интервью накануне родов говорила: «Этот ребенок незапланированный, но долгожданный». Ученые отрицают связь ЭКО с появлением у женщин глиобластомы, так как в результате процедуры повышается уровень половых гормонов.

Муж актрисы фигурист, хореограф, тренер Петр Чернышев встречался с учеными, обсуждал различные варианты лечения жены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К счастью, Анастасия Заворотнюк сейчас может находиться в кругу родных: рядом с мужем, мамой, детьми. Профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказывал корреспондентам о своей встрече с Петром Чернышевым и обсуждении экспериментального лечения Анастасии: «У нее была острая ситуация, потом ей провели курс хирургии, радиотерапии и вроде бы не наблюдался к тому моменту продолженный рост. Что было уже хорошо». Российские учёные создали ряд модифицированных вирусов, которые вызывают гибель раковых клеток. Семья Заворотнюк обсуждала с профессором возможность экспериментального лечения. Этот вариант они держат на случай крайней необходимости. Пока ситуация более-менее спокойная – к экспериментальному методу прибегать нет необходимости.

А пока коллеги актрисы рады. Манучаров говорит: «У нас у друзей появилась с ней связь, которая была утрачена. Это хорошая весть».

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