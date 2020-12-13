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Почему от Баталовых ушел адвокат Павел Астахов

И что сейчас с уголовным делом опекунов вдовы и дочери артиста - об этом рассуждает спецкор kp.ru Анастасия Плешакова
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Вдова народного артиста отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, которого рекомендовал Михалков

Вдова народного артиста отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, которого рекомендовал Михалков

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На днях председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что он снял с себя ответственность за юридическую помощь семье Алексея Баталова. Вдова и дочь народного артиста отказались от услуг адвоката Павла Астахова, которого рекомендовал Михалков. Никита Сергеевич, в свою очередь, отказывается от дальнейшего участия в решении их проблемы. Напомним, семейную пару Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвиняют в том, что они завладели имуществом Баталовых мошенническим путем.

Михалков теперь не уверен, что люди, которые сейчас помогают Баталовым, делают это в интересах семьи. Кстати, еще раньше об этом говорил Михаил Цивин. Многие считают, что после того как разборки с Цивиным и Дрожжиной закончатся и Баталовым вернут их имущество, оно перейдет не к ним, а к тем, кто сейчас манипулирует вдовой и дочерью. Но кто эти люди?

На сегодняшний день у Баталовых только один адвокат - Юлия Антонова. По словам Юлии Александровны, она была их защитником с самого начала, именно она помогала Гитане Аркадьевне написать заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела. Татьяна Киреенко, которая представляет интересы Баталовых в разных шоу-программах, не адвокат, она только юрист.

В квартире Баталовых теперь живут два охранника Дмитрий и Константин (у одного из них вроде бы криминальное прошлое). Этих охранников привела Юлия Антонова. Побывала в гостях у Баталовых и Элина Мазур (когда Гитана Аркадьевна и Мария Баталова находились на самоизоляции и не пускали к себе ни следователей, ни Павла Астахова). Род деятельности Элины Мазур неизвестен, но многие ее запомнили по скандальной истории с Джигарханяном. Сперва Элина представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской, потом переметнулась в лагерь ее «врагов». Теперь Элина рассказывает про «архивы Баталова»: картины Модильяни, рукописи Ахматовой, переписку с Мандельштамом и Маяковским, и письма Блока… Все эти "раритеты" она якобы видела своими глазами. И все это теперь, вероятно, у Цивиных…

В Сети строят разные версии, почему из «дела Баталовых» ушел Павел Астахов (он сам не комментирует).

Мазур с картинами Модильяни, охранники с криминальным прошлым, адвокат Юлия Антонова, которая говорит о "нецелесообразности очных ставок" с обвиняемыми – все это за гранью понимания. Как бы это не навредило самим Баталовым и процессу расследования уголовного дела. Ведь теперь может ссылаться на то, что Гитана Аркадьевна отказывается от дальнейшего расследования. Астахов скорее всего понял, что все это выльется в гражданский спор. Уголовное дело рассыпается. Недавно он рассказал, что прокурор выйдет в суд с иском о признании сделок по договору ренты недействительными. Раз нет договоров, тогда и спорных объектов нет, следовательно, нет и состава преступления.

В Сети пишут про заявления Элины Мазур: «Просто смешно: «неизвестные» стихи Ахматовой и картины Модильяни. В РГАЛИ и в Третьяковке, где находится карандашный рисунок Модильяни, хохочут до слез". Брат Алексея Баталова Михаил Адов (журналист, потом священник) в конце 80-х выдвинул инициативу о создании музея Ахматовой в Москве, в их квартире на Ордынке. Но никаких вещей, документов и пр. не нашлось для музей. Их не было. Только какой-то то ли шкаф, то ли буфет остались со времен Ахматовой. Нет у Баталовых ничего ахматовского, кроме частной переписки с Ниной Ольшевской (мамой Алексея Владимировича) и записок, написанных её рукой…

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