Павел Астахов о ситуации с мошенничеством в отношении семьи Баталова: «Уголовное дело не разваливается»

Адвокат Павел Астахов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что он снял с себя ответственность за юридическую помощь семье Алексея Баталова. Вдова и дочь народного артиста отказались от услуг адвоката Павла Астахова, которого рекомендовал Михалков. Никита Сергеевич, в свою очередь, отстранился от дальнейшего участия в решении их проблемы, поскольку режиссер не уверен, что люди, которые сейчас помогают Баталовым, делают это в интересах семьи.

Что случилось, и почему от услуг Астахова отказались Баталовы, неясно до сих пор. Вроде бы расследование уголовного дела о мошенничестве с их имуществом продолжается. Напомним, семейную пару Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвиняют в том, что они завладели квартирами и банковскими счетами Баталовых.

- Я не комментирую поступки и действия своих доверителей, тем более – уже бывших. Я лишь могу повторить слова, которые часто слышу от Никиты Сергеевича Михалкова: лучшая сестра правды – это время, - сказал «КП» Павел Астахов. - Подождите немного и все узнаете. Не надо торопиться…

Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвиняют в том, что они завладели квартирами и банковскими счетами Баталовых. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- В Сети бурно обсуждают каждую новость, которая появляется в этой резонансной истории. По одной из версий: уголовное дело разваливается…

- Это неправда. Уголовное дело не разваливается. Расследование продолжается…