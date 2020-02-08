Младшая внучка красотой пошла в Нелли Кобзон

Иосиф и Нелли Кобзон всегда годились своими детьми и внуками. В семье родились семь родных внуков и внучек - Идель Рапопорт (1999), Полина Кобзон (1999), Мишель Рапопорт (2000), Анита Кобзон (2001), Арнелла-Мари Рапопорт (2004), Михаил Кобзон (2008), Ален-Джозеф Рапопорт (2010). Сам Иосиф Давыдович при жизни не раз говорил, что у него десять внуков, имея в виду также опекаемых им двух дочерей первой жены старшего Андрея, рожденных ею во втором браке, и внука своей сестры Гелены.

Иосиф Кобзон и его супруга Нелли Кобзон всегда трепетно относились к самым младшим членам своей очень большой и очень дружной семьи. Пока никто из внуков не стремится на российскую эстраду, хотя известно, что многие из них не обделены вокальными талантами.

arnella.rapoport High hopes

Помимо прочего все внучки Кобзона родились настоящими красавицами. Их внешние данные достойна обложек лучших глянцевых журналов мира - стройные, высокие, длинноволосые, с большими глазами. Девушки вызывают всеобщее восхищение.

arnella.rapoport Иосиф Кобзон отговорил Арнеллу Мари Рапопорт идти в модельный бизнес

Однажды Иосифу Давыдовичу даже пришлось отговаривать от медольной карьеры самую младшую Арнеллу-Мари Рапопорт. Девочка является наследницей Натальи Кобзон - младшей дочери певца. Будучи студенткой МГИМО Наталья Иосифовна вышла замуж за переехавшего в Австралию белоруса Юрия Раппопорта. У пары родились три дочери: в 1999-м - Идель, в 2000-м - Мишель, а в 2004-м - Арнелла-Мария. Кроме того, в 2010-м появился на свет долгожданный сын - Ален-Джозефя.

arnella.rapoport Haven t posted in while hehe

Арнелла-Мари живет в Испании. Она обладает поистине ангельской внешностью. Голубоглазая брюнетка активно ведет блог, регулярно выкладывая фото с отдыха и различных мероприятий. Не так давно девушка побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии. Вместе с классом она много путешествует.

arnella.rapoport But now we re stressed out...

В комментария под снимками поклонники творчества Кобзона отмечают, что Арнелла-Мари очень похожа на свою бабушку Нелли Кобзон в молодости. Вдова Кобзона всегда отличалась красотой. Сейчас ей 69 лет, и она по-прежнему прекрасно выглядит.

history_mind_iq Нелли Кобзон

Кстати, у Арнеллы-Мари есть свой YouTube-канал, на котором загружена одна песня в исполнении девушки. Однако красавица заявляет, что не намерена связывать свою судьбу со сценой.