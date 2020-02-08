2020-02-08T01:46:11+03:00
Звезды

Младшая внучка красотой пошла в Нелли Кобзон

Иосиф Кобзон отговорил Арнеллу-Мари Рапопорт идти в модельный бизнес
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иосиф Кобзон отговорил Арнеллу Мари Рапопорт идти в модельный бизнесИосиф Кобзон отговорил Арнеллу Мари Рапопорт идти в модельный бизнесФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Иосиф и Нелли Кобзон всегда годились своими детьми и внуками. В семье родились семь родных внуков и внучек - Идель Рапопорт (1999), Полина Кобзон (1999), Мишель Рапопорт (2000), Анита Кобзон (2001), Арнелла-Мари Рапопорт (2004), Михаил Кобзон (2008), Ален-Джозеф Рапопорт (2010). Сам Иосиф Давыдович при жизни не раз говорил, что у него десять внуков, имея в виду также опекаемых им двух дочерей первой жены старшего Андрея, рожденных ею во втором браке, и внука своей сестры Гелены.

Иосиф Кобзон и его супруга Нелли Кобзон всегда трепетно относились к самым младшим членам своей очень большой и очень дружной семьи. Пока никто из внуков не стремится на российскую эстраду, хотя известно, что многие из них не обделены вокальными талантами.

arnella.rapoportarnella.rapoport
High hopes
228 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Помимо прочего все внучки Кобзона родились настоящими красавицами. Их внешние данные достойна обложек лучших глянцевых журналов мира - стройные, высокие, длинноволосые, с большими глазами. Девушки вызывают всеобщее восхищение.

arnella.rapoportarnella.rapoport
Иосиф Кобзон отговорил Арнеллу Мари Рапопорт идти в модельный бизнес
193 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однажды Иосифу Давыдовичу даже пришлось отговаривать от медольной карьеры самую младшую Арнеллу-Мари Рапопорт. Девочка является наследницей Натальи Кобзон - младшей дочери певца. Будучи студенткой МГИМО Наталья Иосифовна вышла замуж за переехавшего в Австралию белоруса Юрия Раппопорта. У пары родились три дочери: в 1999-м - Идель, в 2000-м - Мишель, а в 2004-м - Арнелла-Мария. Кроме того, в 2010-м появился на свет долгожданный сын - Ален-Джозефя.

arnella.rapoportarnella.rapoport
Haven t posted in while hehe
353 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Арнелла-Мари живет в Испании. Она обладает поистине ангельской внешностью. Голубоглазая брюнетка активно ведет блог, регулярно выкладывая фото с отдыха и различных мероприятий. Не так давно девушка побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии. Вместе с классом она много путешествует.

arnella.rapoportarnella.rapoport
But now we re stressed out...
267 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментария под снимками поклонники творчества Кобзона отмечают, что Арнелла-Мари очень похожа на свою бабушку Нелли Кобзон в молодости. Вдова Кобзона всегда отличалась красотой. Сейчас ей 69 лет, и она по-прежнему прекрасно выглядит.

history_mind_iqhistory_mind_iq
Нелли Кобзон
136 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, у Арнеллы-Мари есть свой YouTube-канал, на котором загружена одна песня в исполнении девушки. Однако красавица заявляет, что не намерена связывать свою судьбу со сценой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Иосиф Кобзон, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В работе Twitter произошел сбой
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя
Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова
США расширил санкции в отношении Венесуэлы
Появилось видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета
В ВОЗ сообщили об истощении мировых запасов и резервов медицинских масок
Названы регионы, где дешевле всего снять квартиру
Украина строит военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Козак: поставки нефти в Белоруссию продолжатся только на коммерческих условиях
В Польше выпустили монету с героем саги «Ведьмак»
Защита израильтянки Иссахар, помилованной Путиным, подаст жалобу в ЕСПЧ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина
Украина потребовала от США вернуть 30 млн долларов за недопоставленное оружие
В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане
Прилежным водителям предложили давать фиолетовые номера
Патрушев раскритиковал сообщения об угрозах со стороны США в адрес РФ из-за Венесуэлы
РФ направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи
Под Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей
У медведей Потапа и Насти родилась двойня
Сенатор оценил предложение Макрона присоединить к новому РСМД Европу
Замначальника Генштаба Арсланов не признал вину в хищениях
В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента
В Московском метро "больные коронавирусом" разыграли пассажиров