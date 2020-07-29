"Красотка с идеальными ногами": у поклонников перехватило дух от вида Ольги Дроздовой на пляже

В начале июля Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем отправился на море. Звездное семейство путешествует на машине и успело посетить несколько городов. Знаменитый актер публикует в блоге фото и видео своего вояжа. Один из последних снимков произвел настоящий фурор.

Ольга Дроздова 25 лет счастлива с Дмитрием Певцовым. У супругов подрастает сын Елисей. Актриса родила наследника в 42 года. Мальчик стал долгожданным ребенком артистов. Все свое свободное время семья старается проводить вместе. 57-летний Певцов души не чает в наследнике и обожает жену.

dima_pevtsov В поисках «новых форм»...

Он часто показывает актрису без прикрас. Ведь в свои 55 лет она шикарно выглядит. На днях Певцов поделился снимком красавицы-жены на курорте. Актер показал лицо Ольги крупным планом, а также ее длинные ноги. Артистка в белой рубашке полулежит на шезлонге и читает книгу.

У поклонников при виде Дроздовой перехватило дух. Ведь они привыкли видеть кумира с косметикой на лице и при параде.

"Ольга, не перестаю восхищаться Вашей смелостью: без макияжа, без фильтров!", "У вас идеальная фигура!", "Ольга, вы как девочка. Ведьма!", "Какая красивая Ольга!", "Возраст потерял ваш адрес?", "Ольга прекрасно выглядит", "Красотка она у вас! Берегите ее", "Певцов не дурак, ноги шикарные", "Красотка с идеальными ногами", "Ольга великолепна, обожаю", "Оленька очень хорошо выглядит", "Какие ножки", "Шикарная женщина", "У Вас очень красивая жена!", "Богиня", - комментируют фолловеры.

dima_pevtsov Елисей с мамой

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов по праву считаются одной из самых крепких пар. Недавно супруги отметили серебряную свадьбу. За это время у них появилось двое детей. Супруги воспитывают 13-летнего Елисея, а также приемную дочь Алену Деркач. В 2013 году девушка поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас, - рассказывала Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.

Актеры также поведали, что Елисей был их желанным ребенком и стал настоящим подарком судьбы. "Мы 15 лет ждали его. Сначала думали, что, когда захотим ребенка, тогда он и появится. А когда захотели, то не получилось. Причем были оба здоровы. Нам предлагали разные варианты. Вплоть до ЭКО. Мы думали об усыновлении", - откровенничала актриса.

dima_pevtsov Или машины стали ниже, или просто растем?... А может, и то, и другое...

Кстати, с недавних пор Ольга официально носит фамилию мужа. Незадолго до годовщины семейной жизни Дроздова поменяла документы, в которых теперь значится Певцовой. Она призналась, почему решила взять фамилию супруга после 25 лет брака. Актриса сообщила, что раньше боялась предать память об отце. "Мой папа ушел из жизни, когда мне было 15 лет. Я почему-то думала, что таким образом я предам своего папу. Это основная причина, почему я не меняла фамилию. А потом я подумала, что это будет правильно", - заключила актриса.

dima_pevtsov Доброе утро, люди добрые! Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем

Напомним, служебный роман у Дмитрия и Ольги начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились.