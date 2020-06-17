2020-06-17T00:07:29+03:00
Звезды

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой случилось горе

Артист нашел в себе силы рассказать о смерти мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Дмитрий Певцов.Актер Дмитрий Певцов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У Дмитрия Певцова большое горе в семье. Актер несколько дней скрывал от поклонников, что похоронил маму. 56-летний артист всегда был очень близок с родительницей, которая, по его словам, была для него примером для подражания.

Дмитрий Певцов спустя неделю нашел в себе силы сообщить о смерти близкого человека. Он опубликовал видео с архивными фото мамы. Ноэми Семеновна Роберт скончалась 9 июня, не дожив до своего 92-летия 20 дней. Через несколько дней состоялись ее тайные похороны. В скорбный час Дмитрия поддерживает супруга Ольга Дроздова и сын Елисей.

Певцов нашел в себе силы рассказать о трагедии. "Мама была с детства защитницей слабых, такой ей и осталась до самого конца. Спортсменка (конный спорт), комсомолка, красавица-студентка, добровольно съездила на целину... Говорила на трех языках - русский, грузинский, армянский. В Москве освоила еще французский и немного английский. Всю свою жизнь мама была доктором во всех смыслах этого слова", - написал Дмитрий.

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Моя мама, Ноэми Семеновна Роберт...
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По его словам, Ноэми Семеновна была очень близка с Ольгой. Она поддерживала сына и невестку, когда у них не получалось стать родителями. "Так была счастлива, когда в 1991-м в семье появилась Ольга, моя будущая жена, 15 лет вместе с нами ждала внука и дождалась", - добавил артист.

Он отметил, что его маме все было интересно. "Далеко за 70 ей было, когда мама защитила кандидатскую диссертацию по иппотерапии. Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением «стукнуло» уже 72! Ездила со мной в Питер на автогонки, в Одессу - только со мной на машине, если мои концерты были близко - «хочу на концерт». Видела все наши с Ольгой спектакли, причем, много раз...", - поделился актер.

В последние недели жизни пожилая женщина чувствовала себя плохо, поэтому лежала в больнице. Ноэми Семеновну навещали родственники и друзья.

Напомним, это не первая большая потеря для Певцова. В 2012 году он похоронил старшего наследника Даниила. 5 июня молодому человеку могло бы исполниться 30 лет. Но жизнь Даниила оборвалась. По словам его звездного отца, это был несчастный случай. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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